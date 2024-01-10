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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında doğru ve tarafsız bilginin değerinin arttığı bir dönemde olduklarını belirterek, tüm basın mensuplarının gününü kutladı. Ayrıca, Filistin'de saldırılara maruz kalan gazeteciler ve hayatını kaybeden basın emekçileri için de rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz\'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
10.01.2024 - 13:23,
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Doğru ve tarafsız olarak aktarılan bilginin her geçen gün daha fazla değer kazandığı bir dönemdeyiz. Her şartta gece gündüz çalışarak topluma hizmet sunan, çalışan ve üreten tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Filistin'in sesi olmaya çalışırken saldırıların hedefinde olan gazeteciler başta olmak üzere görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybeden basın emekçilerimizi rahmetle yad ediyorum."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
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