Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Deprem çalışmaları için yaklaşık 2 trilyon Türk lirası kaynak ayrıldı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Son 2 yılda sadece, 2023-2024 yıllarında merkezi idareden deprem çalışmaları için ayırdığımız kaynak yaklaşık 2 trilyon Türk lirası, çok büyük kaynakları bu anlamda seferber etmiş durumdayız." dedi.

Yılmaz, merkez Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen deprem konutlarında incelemelerde bulunarak örnek daireyi gezdi.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Yılmaz, geniş bir heyetle Hatay'a geldiklerini ve yaklaşan Kurban Bayramı'nın sevincini Hataylılarla paylaşmak istediklerini söyledi.

Bir taraftan da kentte koordinasyon toplantısı gerçekleştireceklerini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Deprem sonrası imar, inşa, ihya faaliyetleriyle ilgili neler yaptık, neler yapıyoruz, nerelerde eksikler var? Bunları tespit edip önümüzdeki günlerde yoğunlaşmamız gereken konuları hep birlikte tespit edeceğiz. Merkezi idareden arkadaşlarımız, yerel yönetimlerden belediye başkanlarımız, ilgili arkadaşlarımız hep birlikte bu konuları değerlendireceğiz. Bu vesileyle alan ziyaretleri de gerçekleştiriyoruz. Şu anda Gülderen Mahallesi'ndeyiz, burada geniş bir çalışma yürütüldü bugüne kadar, 2 bin 650 konutluk bir alandan bahsediyoruz. Önemli bir kısmı TOKİ tarafından gerçekleştiriliyor AFAD kaynaklarıyla, diğer taraftan Baykar şirketinin de yine burada hibe desteğiyle yapılan konutlarımız söz konusu. Bu konutlarımız çok önemli oranda ilerlemiş durumda, 1001 tanesinin kurası çekildi, geriye kalanlar da çok yakın zamanda tamamlanıp kuraları çekilmiş olacak."

Konutları yapmakla olayın bitmediğine dikkati çeken Yılmaz, altyapı çalışmalarına da değinerek bütün bu planlamaları birlikte yaptıklarını söyledi.

Yılmaz, bu alanda kalan eksikleri en kısa zamanda tamamlayacaklarını dile getirdi.

Deprem çalışmaları için yaklaşık 2 trilyon Türk lirası kaynak ayrıldı

Çok büyük bir yükle karşı karşıya olduklarının altını çizen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihimizin en büyük afetini yaşadık bu coğrafyada, dolayısıyla bu ağır yükü kamusuyla, özeliyle, sivil toplumuyla, merkeziyle, yereliyle, toplum olarak, 85 milyon olarak karşılamak durumundayız. Son 2 yılda sadece, 2023-2024 yıllarında merkezi idareden deprem çalışmaları için ayırdığımız kaynak yaklaşık 2 trilyon Türk lirası, çok büyük kaynakları bu anlamda seferber etmiş durumdayız. Yaptığımız tasarruf genelgelerinde de deprem bölgesini, deprem harcamalarını biliyorsunuz, hariç tuttuk. Bu konularda hiçbir şekilde bir taviz vermiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın gözetiminde, liderliğinde deprem bölgelerimizi bir an önce ihya etmek için her türlü gayreti sarf ediyoruz. Sadece Ankara'dan da bakmıyoruz, bakanlarımız, ilgili kurumlarımız sürekli sahadalar, sürekli çalışmaları izliyorlar, eksiklikleri görüp gideriyorlar."

Yılmaz, bu anlamda çalışmalara emek veren tüm kurumlara, bakanlıklara, yerel yönetimlere teşekkür etti.

"Çok büyük ölçekli bir mesele ama el ele bu sorunu aşıyoruz"

Deprem sonrası bölgede yapılan çalışmaların önemine vurgu yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"En gelişmiş' dediğimiz ülkelerin bile altından kalkmasının çok kolay olmadığı bir mesele. Türkiye Cumhuriyeti çok şükür güçlü yapısıyla, siyasi istikrarıyla, güçlü bütçesiyle bu yükün altından kalkıyor. Bu sene sonu itibarıyla büyük oranda bir gelişme sağlamış olacağız, konutlarda gelecek sene sonuna doğru aşağı yukarı hak sahiplerine ihtiyaçlarını dağıtmış olacağız. Bunları yaparken de koordinasyon içinde çalışmak çok önemli, birinin yaptığını diğerinin bozmaması çok önemli. Bu konuların koordinasyon içinde yürütülmesi için bakanlarımızla geçtiğimiz yıl toplantılar yapmıştık, bir mekanizma kurmuş durumdayız Ankara'da, ilgili tüm bakanlıklarımız haftada bir, 10 günde bir toplanıp çalışmaları gözden geçiriyorlar. Bir çalışma bittiğinde diğer çalışmanın gecikmemesi için her türlü gayret sarf ediliyor. Çok büyük bir alan, çok sayıda şantiye, 110 bin civarında çalışan olan bir deprem çalışmasından bahsediyoruz. Çok büyük ölçekli bir mesele ama Türkiye Cumhuriyeti, devlet, millet olarak el ele bu sorunu aşıyoruz."

Bir daha böyle afetlerin yaşanmamasını temenni eden Yılmaz, afette yaşamını yitirenlere bir kez daha rahmet dileğinde bulundu.

Geride kalanlara sabır dileyen Yılmaz, "En ağır şekilde bu sorunu yaşayan Hatay başta olmak üzere bütün deprem bölgelerini, inşallah eskisinden de daha güçlü, sağlıklı, dirençli bir hale getirmeye kararlıyız, konutlarıyla, altyapılarıyla, ekonomik, sosyal hayatıyla bu 3 temel başlık altında bölgelerimizi ihya, inşa etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Yılmaz, Hataylıların ve tüm depremzedelerin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.