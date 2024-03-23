Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadele programını hayata geçiriyoruz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadele programını hayata geçiriyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadele programını hayata geçiriyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Üsküdar'da düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada, enflasyonla mücadele programını hayata geçirdiklerini ve haziran-temmuz döneminden itibaren enflasyonda belirgin bir düşüş beklediklerini söyledi. Yılmaz ayrıca, Üsküdar'da gerçekleştirilen büyük projeleri ve yapılan çalışmaları anlattı ve İstanbul'da yapılan yatırımların önemine vurgu yaptı.

23.03.2024 21:47  Güncelleme: 21:57
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ???????adım adım enflasyonla mücadele programını hayata geçirdiklerini belirterek, "Mayıs ayına kadar geçmişten gelen etkiler devam edecek. Ancak haziran ve temmuzla birlikte yılın ikinci yarısında enflasyonda belirgin bir düşüşü hep birlikte göreceğiz." dedi.

Üsküdar'daki bir sosyal tesiste düzenlenen iftar programında konuşan Yılmaz, gayretlerinin millete hizmet, rotalarını çizen, önceliklerini ve gündemlerini belirleyenlerin ise milletin bizatihi kendisi olduğunu söyledi.

Üsküdar'ı çok değerli gördüklerini, her bir köşesini eser ve hizmetlerle donattıklarını anlatan Yılmaz, "Marmaray burada, Avrasya Tüneli burada, Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe Metro Hattı burada. Devasa altyapılar, çok büyük projeler Üsküdar'ımızda merkezi idaremiz tarafından gerçekleştirildi. Büyük Çamlıca Camii ve Küçük Çamlıca'da yapılan şu anda Radyo Televizyon Kulesi de burada. İstanbul'da yaptığımız pek çok projenin merkezi burası, Üsküdar." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Üsküdar Bilim Merkezi Planetaryumu ve Gözlem Kulesi'nin çocuklara ve gençlere hizmet etmeye başladığını dile getirerek, "Üsküdar'a parklar yapıyor, yeşil alanları arttırıyor, halkımıza nefes alacak daha fazla alan açıyoruz. Merkezi idare ve ilçe belediyemiz hep birlikte gönül birliği, akıl birliği, iş birliği içinde bereket katarak işlerimize birlikte çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Ecdadın kendilerine emaneti olan tarihi eserleri özenle restore ederek değerleriyle yaşattıklarını ifade eden Yılmaz, bu kapsamda Kız Kulesi'nde yürütülen çalışmalara da değindi.

Ramazanın başından bu yana pek çok ile gittiklerini, hem iftar sevincine ortak olduklarını, hem de milletle hemhal olduklarını söyleyen Yılmaz, "Her gittiğimiz yerde iş dünyasıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geliyoruz. Sadece tek yönlü iletişim değil, onlarla sorulu-cevaplı, istişare toplantıları gerçekleştiriyoruz ve her kesimden kanaat önderlerinin fikirlerini dinleme imkanı buluyoruz. Sokağa, esnafa, pazara dikkatimizi veriyoruz, kulağımızı veriyoruz." diye konuştu.

Vatandaşın derdi ve sıkıntısı neyse, kendilerinin de derdi ve sıkıntılarının o olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Sıkıntıları ortadan kaldırmak, sorunları çözmek de bizim asli vazifemiz. Bunu yapa yapa yolumuza devam edeceğiz. Ekonomi programımız başta olmak üzere her alanda planlarımızı, programlarımızı işletiyoruz. Geçen mayıs ayından sonra belirsizlikler azaldı, öngörülebilirlik arttı, siyasi güven, istikrar ortamı güçlendi. Biz de bu zeminde üretimi, istihdamı, ihracatı arttırıyoruz, cari açığımızı düşürüyoruz. Enflasyon vatandaşımızın da bizim de en büyük meselemiz, gündemimizdeki temel mesele, temel öncelikli konumuz. Enflasyona yoğunlaşmış durumdayız. Bu biraz zaman alıyor elbette hemen sonuç aldığınız bir alan değil, dünyada da böyle. Enflasyonla mücadele eden ülkelerde bu bir sürecin sonucunda gerçekleşiyor. Biz de adım adım enflasyonla mücadele programımızı hayata geçiriyoruz. Mayıs ayına kadar geçmişten gelen etkiler devam edecek. Ancak haziran ve temmuzla birlikte yılın ikinci yarısında enflasyonda belirgin bir düşüşü hep birlikte göreceğiz. 2025 yılında bu çok daha ileri aşamaya taşınacak, orta vadeli programımızda yüzde 15 diyoruz."

Yılmaz, kentteki sorunlara dikkati çekerek, "Özellikle kentsel dönüşüm ve ulaşıma yatırım yapmamış. Öyle rakamlar söyleniyor ki hakikaten mahcup olur insan bunları ilan etmekten, 'bunları yaptım' demek bir mahcubiyet gerektirir. Bizim ilçe belediyelerimizin yaptığını koskoca Büyükşehir bütçesiyle yapamamışlar, 10 binin altında bir kentsel dönüşüm sağlanmış. Az önce Sultanbeyli'deydim, orada 25 bin yapılmış, ilçe belediyesi yapmış. Daha önce Tuzla'daydım, Tuzla da 25 bin yapmış, kendi döneminde. Üsküdar, 30 bin dönüştürmüş. Koca Büyükşehir Belediyesi 10 bin bile diyemiyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'a yeni yatırımların kazandırılamadığını kaydeden Yılmaz, "Bunu bir dönem yapabilirsiniz. Bir dönem yatırım yapmadan idare edebilirsiniz, sermayeden yiyebilirsiniz ama bunu ikinci dönem uzatırsanız orada artık çökme başlar. Bu şehri çökertirsiniz hakikaten. Dolayısıyla bu yatırımsızlık, bu sermayeden yeme halinin bitmesi, İstanbul'un yeniden ayağa kalkması, yatırımlara başlaması lazım." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum'un geçmiş dönemdeki çalışmalarına dikkati çeken Yılmaz, kentteki sorunları çözeceğine dair inancını dile getirdi.

Programa, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

İstanbul, Üsküdar, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadele programını hayata geçiriyoruz - Son Dakika

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