Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Filistin'e BM üyeliği ve ilave haklar talep edilen karar tasarısının kabulünü destekledi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Filistin'e BM üyeliği ve ilave haklar talep edilen karar tasarısının kabulünü destekledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Filistin\'e BM üyeliği ve ilave haklar talep edilen karar tasarısının kabulünü destekledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Filistin'e BM üyeliği ve ilave haklar talep edilen karar tasarısının kabulüne ilişkin, "İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarında işlediği suçlara karşı büyük bir tepki olarak nitelendiriyor,...

10.05.2024 23:36
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Filistin'e BM üyeliği ve ilave haklar talep edilen karar tasarısının kabulüne ilişkin, " İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarında işlediği suçlara karşı büyük bir tepki olarak nitelendiriyor, uluslararası toplumun büyük bir çoğunluğunun Filistin halkının özgürlüğünden yana olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün BM Genel Kurulu'nda, Filistin'in BM üyeliğinin BMGK'de tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasına ilişkin karar tasarısının kabul edilmesini oldukça anlamlı bir destek mesajı olarak gördüklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ülkemizin yanı sıra 80'e yakın ülkenin ortak sunucusu olduğu karar tasarısının, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 143 'evet' oyu ile kabul edilmesini, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarında işlediği suçlara karşı büyük bir tepki olarak nitelendiriyor, uluslararası toplumun büyük bir çoğunluğunun Filistin halkının özgürlüğünden yana olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Ülkemiz her zaman olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistin davasının ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir. Kalıcı barış için tek çözümün, başkenti Kudüs olan yaşanabilir, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kabul edilmesi olduğunu tekrar ederek, tüm ülkeleri Filistin Devleti'ni tanımaya çağırıyoruz. Türkiye olarak tarihte olduğu gibi bugün de adil barışın yanında ve mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Filistin'e BM üyeliği ve ilave haklar talep edilen karar tasarısının kabulünü destekledi - Son Dakika

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