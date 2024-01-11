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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşerek, Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü kapsamında yapılan ve yapılacak yatırımları ele aldı. Yılmaz, tarımın geliştirilmesi, yenilenebilir enerji, sağlık ve eğitim konularında destek vereceklerini belirtti. Ayrıca, KKTC'nin iki devletli çözüm yaklaşımına Türkiye'nin destek verdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü
11.01.2024 - 19:03,  Güncelleme: 19:06
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde bir araya geldi, görüşmede Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü kapsamında yapılan ve yapılacak yatırımlar ele alındı.

Daha sonra KKTC Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Tatar ile görüşen Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, KKTC'de tarımın geliştirilmesine yönelik tüm desteği verdiklerini, gıda ve sulamayla ilgili konularda çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Kabloyla elektrik projesi konusunda fizibilite çalışmalarının Üstel ile imzalanan ön protokol çerçevesinde başladığını belirten Yılmaz, KKTC'de yenilenebilir enerji konusunda da büyük bir potansiyelin harekete geçirileceğini ifade etti.

Sağlık ve eğitimle ilgili çalışmaların da devam ettiğini aktaran Yılmaz, sağlık konusunda sorun ve sıkıntıların incelendiğini ve bir yol haritasının oluşturulduğunu ve adım adım hayata geçirileceğini kaydetti.

Yılmaz, TÜBİTAK'ın üniversiteleri desteklemek için yaptığı teklif çağrısına KKTC'deki üniversiteleri de eşit şartlarda dahil ettiğini, bunun güzel bir adım olduğunu ve benzer çalışmaları diğer alanlarda da yapacaklarını dile getirerek, "Eşitlik zemininde girişimcilerimizin, araştırmacılarımızın bu imkanlardan faydalanması, kendilerini geliştirmeleri için gayret edeceğiz." diye konuştu.

KKTC'nin iki devletli çözüm yaklaşımına Türkiye'nin sonuna kadar destek verdiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Olabilecek her türlü bundan sonraki görüşmelerde, siyasi müzakerelerde ana perspektifimiz bu olacaktır. İki devletin müzakeresi şeklinde olacaktır her türlü çalışma. Bu konuda hiçbir tereddüt söz konusu değildir. Dolayısıyla burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önümüzdeki dönemlerde izolasyonlardan kurtulup çok daha etkili bir devlet olarak yoluna devam etmesi, dünyayla çok daha entegre bir şekilde devam etmesi yönünde de her türlü desteği vermeye hazırız. Bu çerçevede Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üyelik, Azerbaycan'la kurulan ilişkiler gibi güzel örnekler de son dönemde hangi doğrultuda ilerlediğimizi gösteriyor. Bunlar da gerçekten olumlu gelişmeler olarak kaydedilmeli."

Görüşmeye, KKTC Başbakanı Üstel, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da katıldı.

Kaynak: AA
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Türkiye, Kıbrıs, Tatar, Tarım, Enerji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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