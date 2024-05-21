Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Romanya Başbakan Yardımcısı Marian Neacşu ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Romanya Başbakan Yardımcısı Marian Neacşu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.

Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Ciolacu'nun bugün imzaladıkları Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi çalışmaları kapsamında, ticaret, enerji ile turizm alanlarında ülkelerimiz arasındaki ikili iş birliklerinin arttırılması ve Karadeniz'in güvenliği, önümüzdeki dönem Romanya ile en öncelikli çalışma alanlarımız olacak." ifadesini kullandı.