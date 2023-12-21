- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

BAKÜ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Zagulba Sarayında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut iş birlikleri ve yeni iş birliği fırsatları ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Yılmaz görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e iletti. Erdoğan'ın selamı için teşekkür eden Aliyev de Yılmaz'dan Erdoğan'a selamlarını iletmesini istedi. Cumhurbaşkanı Aliyev, uluslararası kuruluşlar çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde ve her fırsatta Erdoğan ile görüştüğünü ve müzakerelerde bulunduğunu vurguladı.

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla Aliyev'e tebriklerini ileten Yılmaz, Haydar Aliyev'in gerçek bir liderlik gösterdiğini ve Azerbaycan devletinin kurucusu olduğunu kaydetti. Karabağ'daki tarihi zafer ve Azerbaycan'ın egemenliğinin tamamen sağlanması münasebetiyle Aliyev'e tebriklerini ileten Yılmaz, işgalden kurtarılan bölgelerdeki büyük çaplı imar ve inşaat çalışmalarının Türkiye'de büyük sevinçle karşılandığını vurguladı. Yılmaz, bu bağlamda Ermenilerin yerleştirdiği mayınların Karabağ'da hala büyük tehlike oluşturduğu ve imar çalışmalarına engel olduğu bildirildi.

Yılmaz ayrıca, Türkiye'deki deprem sırasında Azerbaycan'ın kardeşçe desteğinden dolayı şükranlarını dile getirerek özellikle Kahramanmaraş'ta yürütülen imar ve inşaat çalışmalarına dikkat çekti. Dünyanın yeşil ve dijital dönüşüm döneminde olduğuna vurgu yapan Yılmaz, bu alanda Azerbaycan ile Türkiye arasında ortak çalışma ve işbirliğinin önemine değindi.

Tercihli Ticaret Anlaşması'nın imzalanmasının ardından Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ticaret cirosunun daha da artmasından duyulan memnuniyet dile getirilen görüşmede, gelecek yıl Azerbaycan-Türkiye hükümetlerarası komisyon toplantısı düzenlenmesi, iki ülke arasında çeşitli alanlardaki işbirliğinin gelişme perspektifleri ele alındı.

Ayrıca görüşmede uluslararası kuruluşlar, Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde işbirlikleri, örgütün daha da güçlendirilmesi, Türk ülkeleriyle iş birliğinin derinleştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Yılmaz görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Dünyasının itici gücünü oluşturan Türkiye-Azerbaycan iş birliği, ülkelerimizin ortak çıkarları temelinde bütüncül bir stratejiyle daha da ileriye taşınacaktır. 'Tek millet, iki devlet' şiarıyla yükselen Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini, Türkiye Yüzyılı'nda daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Sıcak ve samimi misafirperverlikleri için Sayın Aliyev'e teşekkür ediyor, kardeş Azerbaycan halkına muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.