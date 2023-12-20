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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Haydar Aliyev'in mezarını ve şehitlikleri ziyaret etti. - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Haydar Aliyev'in mezarını ve şehitlikleri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın umummilli lideri Haydar Aliyev'in mezarını ve şehitlikleri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Haydar Aliyev\'in mezarını ve şehitlikleri ziyaret etti.
20.12.2023 - 11:58,
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın umummilli lideri Haydar Aliyev'in mezarını ve şehitlikleri ziyaret etti.

Yılmaz, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve beraberindeki heyetle önce Azerbaycan'ın umummilli lideri Haydar Aliyev'in kabrine çelenk bıraktı.

Türk ve Azerbaycan şehitliklerini de ziyaret eden Yılmaz, şehit mezarlarına karanfil bıraktı ve dua etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bakü Türk Şehitliği'ndeki anıta çelek bıraktıktan sonra buradaki şehitlik defterine şunları yazdı:

"Bu mukaddes vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı sıfatıyla Azerbaycan'ı ilk ziyaretimde manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük bir şeref duyuyorum. Aziz vatanın evlatları, 105 yıl önce kardeş Azerbaycan'ı kendi öz vatanınız gibi savunurken şehit düştünüz. Kutsal vatan toprakları için eriştiğiniz bu şehitlik mertebesi, Türkiye ve Azerbaycan halkları arasındaki kardeşlik bağını eşsiz ve sonsuz kılmıştır. Bu onurlu mücadeleniz, bugün, Azerbaycan topraklarının refahı ve huzuru için mücadele eden binlerce kahraman için de kılavuz olmuştur.

'Bir millet iki devlet' şiarı ve sizlerin fedakarlıklarıyla vücut bulan Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ebediyen var olmaya devam edecektir. Aziz hatıranızı geçmiş ve gelecek nesillerin kalbinde ebediyen yaşatacağız. Ruhlarınız şad olsun."

Kaynak: AA
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Haydar Aliyev, Azerbaycan, Bakü, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Haydar Aliyev'in mezarını ve şehitlikleri ziyaret etti. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Haydar Aliyev'in mezarını ve şehitlikleri ziyaret etti. - Son Dakika
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