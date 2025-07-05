Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden yeğeni Şiyar Güneş'in Bingöl'deki cenaze törenine katıldı.
Ankara'dan uçakla Elazığ Havalimanı'na, oradan da kara yoluyla Bingöl'e getirilen 36 yaşındaki Güneş'in cenazesi, Şehitlik Camisi'nde kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Vali Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İbrahim Çapak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, kaymakamlar, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de yeğeni Şiyar Güneş'in cenazesine katıldı - Son Dakika
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