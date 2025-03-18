Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu toprakları bize vatan yapan tüm şehit ve gazilerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çanakkale geçilmez. 110. yılında Çanakkale Zaferi kutlu olsun. Bu toprakları bize vatan yapan tüm şehit ve gazilerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.