Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay görüştü

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay görüştü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede İzmir'in öncelikli ihtiyaçları ve kentte yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, İzmir'in öncelikli ihtiyaçları ve kentte yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: AA
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