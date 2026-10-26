Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile Ankara\'da görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile Ankara'da görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüşerek verimli bir toplantı gerçekleştirdi. Yılmaz, çeşitli programlar için Türkiye'de bulunan Üstel'e nazik ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.
Yılmaz, NSosyal hesabından, Ankara'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin, şunları kaydetti:
"Çeşitli programlara katılmak üzere ülkemizde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ünal Üstel ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Başbakan'a nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?