Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile Ankara\'da görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Ankara'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin, şunları kaydetti:

"Çeşitli programlara katılmak üzere ülkemizde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ünal Üstel ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Başbakan'a nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."