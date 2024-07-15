Cevdet Yılmaz ve Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Şehitliği\'nde anma törenine katıldı

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Karşıyaka Mezarlığı'nda 15 Temmuz Şehitliği'nde anma törenine katıldı. Cevdet Yılmaz, "Allah o hainlere fırsat vermesin" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Yerlikaya, FETÖ'nün darbe girişiminin 8'nci yılı nedeniyle düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında, Ankara'da Karşıya Mezarlığı'nda 15 Temmuz Şehitliği'ndeki anma törenine katıldı.

Törene, Yılmaz ve Yerlikaya'nın yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, il protokol üyeleri ve 15 Temmuz'da şehit olanların yakınları ile gaziler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. 15 Temmuz'da şehit olanlar için Kuran'ı Kerim okunan törende dua edildi. Yılmaz ve Yerlikaya, 15 Temmuz'da öldürülen sivil vatandaşların kabirlerine karanfil bıraktı ve aileleri ile sohbet etti.

Cevdet Yılmaz, Yerlikaya ve beraberindekiler, mezarlıktaki Polis Şehitliği'ni de ziyaret etti. Burada düzenlenen törende İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuran'ı Kerim tilaveti yapıldı ve protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Şehitlik ziyareti sırasında Cevdet Yılmaz ailelere baş sağlığı dileyerek, "Onlar asker ve polis üniforması giymiş hainlerdi. Allah o hainlere fırsat vermesin" dedi.