(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 6 ilin valisi değişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde değişiklik yapıldı. 22 maddelik karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre;
"75 sayılı Kanun HÜkmünde Karanamenin ek 45 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
Diyarbakır Valiliği'ne, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Malatya Valiliği'ne Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliği'ne İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliği'ne Ömer Toraman, Elazığ Valiliği'ne Numan Hatipoğlu atandı"
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