Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "28 Şubat" paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "28 Şubat" paylaşımı Açıklaması

28.02.2026 15:02
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, 28 Şubat'ın açtığı yaraları sarmış; vesayet zincirlerini kırarak milli iradeyi esas alan güçlü bir demokrasiyi tesis etmiştir.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 28 Şubat postmodern darbesinin Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini, milletin inancına ve iradesine yönelmiş açık bir müdahale olarak hatırlandığını belirtti.

"28 Şubat sadece bir dönemin askeri vesayeti değildir. O dönem, başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının gasbedildiği, inançlı insanların kamu görevlerinden uzaklaştırıldığı, medya baskısıyla toplumun susturulmaya çalışıldığı bir süreçtir." değerlendirmesinde bulunan Duran, şunları kaydetti:"

"28 Şubat süreci yalnızca temel hak ve özgürlükler alanında değil, ekonomik açıdan da Türkiye'ye ağır bedeller ödetmiştir. Bu dönem, ülke ekonomisine toplamda 380 milyar dolarlık bir maliyet yüklemiştir. Milletin değerleriyle kavga eden bu zihniyet, Türkiye'nin ilerleyişini durdurmak istemiş, ancak milletin iradesi, kararlılığı, cesareti ve direnci karşısında tutunamamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, 28 Şubat'ın açtığı yaraları sarmış; vesayet zincirlerini kırarak milli iradeyi esas alan güçlü bir demokrasiyi tesis etmiştir."

Burhanettin Duran, bugün Türkiye'nin "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla kalkınmasını hızlandıran, küresel ölçekte söz sahibi olan ve millet iradesini her şeyin üzerinde tutan bir anlayışla yoluna emin adımlarla devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

