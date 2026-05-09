NEXT TRT 2026'da gençlerle iletişim vizyonu değerlendirildi

09.05.2026 18:16
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NEXT TRT 2026'da gençlerle küresel dönüşüm ve dijital meydan okumaları ele aldı. Hakikat temelli iletişim ve dezenformasyonla mücadeleyi öncelikli hedef olarak vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NEXT TRT 2026 programında gençlerle bir araya gelerek, küresel sistemde yaşanan dönüşümü, dijital çağın ortaya çıkardığı yeni meydan okumaları ve Türkiye'nin iletişim vizyonunu değerlendirdiklerini bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından TRT tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen, genç gazeteciler, akademisyenler, girişimciler ve sivil toplum temsilcilerinin bir araya geldiği NEXT TRT 2026 etkinliğine ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün NEXT TRT 2026 programında gençlerimizle bir araya gelerek, küresel sistemde yaşanan dönüşümü, dijital çağın ortaya çıkardığı yeni meydan okumaları ve Türkiye'nin iletişim vizyonunu değerlendirdik. Gençlerimizin ilgisi, enerjisi ve fikirleri, geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendiriyor. Dünya, belirsizliklerin, krizlerin, güç rekabetlerinin ve çok boyutlu dönüşümlerin yaşandığı kritik bir süreçten geçiyor. Teknoloji, yapay zeka ve dijitalleşme, yalnızca iletişim alanını değil, siyaset, ekonomi ve toplumsal yapıları da derinden etkiliyor. Hakikat ile kurgu arasındaki sınırın belirsizleştiği bu dönemde dijital okuryazarlık büyük önem taşıyor."

"Hakikat temelli iletişim ekosistemi öncelikli hedef"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak hakikat temelli bir iletişim ekosistemi inşa etmeyi, dezenformasyonla mücadeleyi güçlendirmeyi ve gençlerin dijital bilinç düzeyini artırmayı öncelikli hedefler arasında gördüklerini kaydeden Duran, şöyle devam etti:

"Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, hakikatin, adaletin ve insanlık vicdanının yanında durmaya devam etmektedir. Ülkemiz, diplomasiden teknolojiye, iletişimden insani yardıma kadar birçok alanda güçlü bir vizyon ortaya koymaktadır. TRT ve Anadolu Ajansı başta olmak üzere medya kuruluşlarımız da kriz bölgelerinde hakikatin sesi olmayı sürdürmektedir."

Burhanettin Duran, NEXT TRT 2026'nın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, programa katkı sunan gençleri tebrik etti.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 18:51:15. #7.12#
