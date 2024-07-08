Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TÜRKSAT 6A'nın Uzay Yolculuğunun Başladığını Diletti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TÜRKSAT 6A'nın Uzay Yolculuğunun Başladığını Diletti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Yüzyılı'nda her alanda öncü ve lider Türkiye'nin uzaydaki bağımsızlık simgesi TÜRKSAT 6A'nın hayırlı olmasını diledi. Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın uzay yolculuğunun başladığını belirten Altun, fırlatma merkezinden SpaceX'in Falcon 9 roketi ile 8 Temmuz saat 17.20'de uzaya gönderileceğini açıkladı.

08.07.2024 16:43
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Yüzyılı'nda her alanda öncü ve lider Türkiye'nin uzaydaki bağımsızlık simgesi TÜRKSAT 6A'nın hayırlı olmasını diledi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın uzay yolculuğunun başlayacağını belirtti.

Türkiye'nin 1994'te TÜRKSAT 1B ile başlayan uzay serüveninin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A ile taçlandığını ifade eden Altun, şunları kaydetti:

"TÜRKSAT 6A'yı fırlatma merkezinden SpaceX'in Falcon 9 roketi ile ABD yerel saati ile 8 Temmuz saat 17.20'de, Türkiye saati ile 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece 00.20'de uzaya gönderecek şekilde geri sayım başladı. Türkiye Yüzyılı'nda her alanda öncü ve lider Türkiye'nin uzaydaki bağımsızlık simgesi TÜRKSAT 6A şimdiden hayırlı olsun."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TÜRKSAT 6A'nın Uzay Yolculuğunun Başladığını Diletti - Son Dakika
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