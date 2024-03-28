Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır

31 Mart seçimlerinin ardından ortaya çıkacağı iddia edilen bir senaryo gündem yarattı. Hükümetin IMF ile anlaştığı ve bu yüzde emekli maaşlarına zam yapılmadığı öne sürüldü.
Söz konusu haber çeşitli basın yayın organlarında yer alırken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yaptığı açıklamayla iddiayı yalanladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarındaki "Hükümet IMF ile anlaştı, seçimden sonra ortaya çıkacak" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi;
" Türkiye'nin IMF ile herhangi bir kredi anlaşması yapması söz konusu değildir. Türkiye'nin ekonomi programı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü bir şekilde kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyunu seçim öncesinde manipüle etmek amacıyla kasıtlı bir şekilde ortaya atılan mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz."
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AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Ertuğrulgazi ve Beşiktaş mahallelerinde düzenlenen yürüyüşlerde vatandaşlarla bir araya geldi. Yaman, programlarda kentle ilgili projelerini anlatarak, altyapı ve üstyapı sorunlarını çözeceğini belirtti. Yürüyüşlere AK Parti ve MHP il başkanları, ilçe başkanları ve adaylar da katıldı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Boao Asya Forumu'nda yaptığı konuşmada, Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun Asya ile Avrupa arasındaki tedarik zincirlerinin güvenliğini en etkili şekilde sağlayan ulaşım rotası olduğunu belirtti. Tokayev, bu koridorun geçen yıl 3 milyon ton yük taşıdığını ve yakın gelecekte 10 milyon tona çıkmasını beklediklerini ifade etti.
Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, şehit aileleriyle iftar yaptı.
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili seçim güvenliği toplantısı düzenlendi. Toplantıda, seçim sürecinin huzur ve güven içinde geçmesi için alınan tedbirler ve yapılacak planlamalar görüşüldü. Ayrıca, seçim günü sandıkların güvenli bir şekilde taşınması, oy verme işleminin zamanında başlaması ve seçim sonrasında sandıkların il ve ilçe seçim kurullarına ulaştırılması için gereken önlemler alındı. Toplantıda ayrıca, seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik alınması gereken tedbirler, personel sayısı, elektrik arızalarının önlenmesi, iletişim ve sosyal medya üzerinden yapılabilecek dezenformasyonun önlenmesi gibi konular da ele alındı.
Malatya-Elazığ Karayolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında tırın altına giren araçta bulunan bir kişi yaralandı. Kazada, kamyonun arkadan çarptığı otomobilin ardından gelen başka bir otomobil de zincirleme kaza meydana geldi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Trafik akışı kısa süreliğine kontrollü sağlanırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'nın Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu maçlarının kadrosu belirlendi. Maçlar, 1-7 Nisan tarihleri arasında İstanbul Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilecek. Takım kadrosunda 22 oyuncu yer alacak.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, Akçaabat Belediyesi, DOKAP ve Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen 'Meyveciliğin Geliştirilmesi' projesi kapsamında çiftçilere ücretsiz meyve fidanı dağıtıldı. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, projenin amacının çiftçilere ekonomik getirisi yüksek ürünler yetiştirmelerine destek olmak olduğunu belirtti ve tarımsal potansiyeli en verimli şekilde kullanma kararlılıklarını vurguladı.
İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İstanbul Şubesi, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenledikleri iftar programında yaklaşık 2 bin yetim çocuğa çeşitli hediyeler takdim etti. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 2013'te ramazanın 15. gününü Dünya Yetimler Günü olarak belirlemesinin ardından, üye ülkelerde yetimlere yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor. İstanbul Müftüsü ve TDV İstanbul Şube Başkanı Safi Arpaguş, programda katılımcılara ve hayırseverlere teşekkür etti.
Adıyaman Halk Eğitim Merkezi tarafından üretilen 10 bin bebek zıbın takımı Gazze'ye gönderilmek üzere Mersin'e doğru yola çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında Adıyaman'da dikilen zıbınlar, Gazze'deki ihtiyaç sahibi bebeklere ulaştırılmak üzere Mersin Havalimanı'na dualarla gönderildi.
AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, saha çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Taşkın, hükümetin desteği olmadan belediyelerin bu enkazı kaldırma durumunun mümkün olmadığını belirtti.
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