 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi' Taksim Meydanı'nda açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi' Taksim Meydanı'nda açıldı

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da katıldığı törenle Taksim Meydanı'nda açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen \'Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi\' Taksim Meydanı\'nda açıldı
29.12.2023 - 18:10,
Abone Ol
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da katıldığı törenle Taksim Meydanı'nda açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından savaş ve savaşın etkilerine Filistinli çocukların bakış açısıyla dikkat çekmek amacıyla düzenlenen; "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi" Taksim Meydanı'nda açıldı. Serginin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Davut Gül ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı.

GAZZELİ ÇOCUKLARIN ÇİZDİĞİ RESİMLER SERGİLENİYOR

Sergi, Gazze'de savaşa tanık olan çocukların  duyguları, savaşın koşulları ve travmaları sanat aracılığıyla aktararak toplumda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Sergi, Gazze'de 2008-2009 yıllarında gerçekleşen 'Dökme Kurşun Operasyonu' sırasında annesinin roketle hedef alınarak şehit edilmesi ve ardından ailesinden 26 kişinin katledilmesine tanık olan 6 yaşındaki Gazzeli bir kız çocuğu olan Mona'nın çizdiği resimden hareketle gazeteci Abdullah Aytekin tarafından başlatılan resim projesini içeriyor. Sergide, Aytekin tarafından toplanarak bugüne kadar muhafaza edilen ve bir kısmı daha sonra yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden Gazzeli çocukların çizdiği 266 eserin arasından bir seçki yer alıyor.

HAYATINI KAYBEDEN DOKTORLAR VE GAZETECİLER İÇİN DE ÖZEL BİR BÖLÜM YER ALIYOR

Sergide İsrail'in son saldırılarının ardından hayatını kaybeden gazeteciler ve doktorlar için de özel bir bölüm de yer alıyor. Toplam bin 350 metrekarelik bir alana kurulan sergi, Gazzeli çocukların resimlerinden oluşan fiziksel enstalasyonlar ile resimlerin orijinallerinin aktarıldığı dijital gösterim bölümlerinden oluşuyor. Bir diğer bölümde ise İsrail'in son saldırılarında şehit olan çocukların eşyaları, savaşı ve yıkımı tasvir eden moloz yığınları sergileniyor.

"Sayın Hanımefendi, gözyaşlarınız bize ulaştı"

'Dökme Kurşun Operasyonu' döneminde Emine Erdoğan'ın 'Filistin'de Barış İçin Kadınlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Gazze'de katledilen çocuklara ve kadınlara dikkat çekerek, Gazze'deki trajedi nedeniyle gözyaşlarına hakim olamamıştı. Televizyondan Erdoğan'ı izleyen Gazzeli Maysa Yousuf'un, "Sayın Hanımefendi, gözyaşlarınız bize ulaştı" notuyla Emine Erdoğan'ı resmettiği portre de bir diğer sembolik eser olarak sergide dikkat çekiyor. Sergi 29 Ocak tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Emine Erdoğan, Taksim, Çocuk, Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi' Taksim Meydanı'nda açıldı - Son Dakika


19:13
Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartına izin verilmedi Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartına izin verilmedi
18:42
Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı
18:01
Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
17:30
Süper Kupa oynanacak mı? Özbek Koç ve Büyükekşi toplantısıdan karar çıktı Süper Kupa oynanacak mı? Özbek Koç ve Büyükekşi toplantısıdan karar çıktı
17:26
İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti
17:24
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02
16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50
Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var

Son Dakika
19:13 Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartına izin verilmedi
18:42 Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı
18:01 Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
17:30 Süper Kupa oynanacak mı? Özbek Koç ve Büyükekşi toplantısıdan karar çıktı
17:26 İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti
17:24 İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50 Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:42 İran, İsrail ile ilişkisi olan dört kişiyi idam etti
16:18 Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 19:23:59. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi' Taksim Meydanı'nda açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement