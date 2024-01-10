Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Samsun Üniversitesi tarafından Orta Karadeniz Kariyer Fuarı açıldı

CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi ile Samsun Üniversitesi tarafından düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nın (OKAF) açılışı yapıldı.

TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde 10-11 Ocak tarihleri arasında düzenlenen OKAF'ın açılış törenine AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı Fuat Köktaş, AK Parti Samsun Milletvekili Erhan Aksu, Vali Yardımcısı Şevket Cimbir, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, rektörler ve öğrenciler katıldı.

Programda Amasya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Turabi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Harun Çiftçi, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Hamdi Topal, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yavuz Ünal, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Orhan Baş, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şakir Taşdemir ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fatih Yılmaz'ın konuşmasının ardından kürsüye çıkan Samsun Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mahmut Aydın, 'Bugünkü fuarımızı planlarken Cumhuriyetimizin 100 yıllık geleneğinden ve geleceğinden ilham aldık. Mottomuz yalnızca öğrencilerimize geleceğimizin onlar olduğunu belirtmekte kalmıyor tüm sorumluluğu onlara yükleniyor bizlerin onlara yolları boyunca destek olmamız gerektiğine dair mesaj veriyoruz' dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 'Gençlerimizin hayatına ilk adımı atarken o adımı isabetli atma noktasında çok önemli bir organizasyon. İlk başlangıç o kadar önemli ki hayatın bütün ondan sonraki sürecini şekillendiriyor. Samsun sanayide ve istihdamda bölgenin merkezi konumunda' diye konuştu. (DHA)