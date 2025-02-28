Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden "28 Şubat" paylaşımı

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen ve sonuçları uzun yıllar tartışılan 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının 28. yılı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 28 Şubat postmodern darbesinin demokrasi tarihinin kara lekesi olduğunu, hukuk dışı, antidemokratik uygulamalarını hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi hedef alan hiçbir girişime geçit vermeyeceğiz. Demokrasimize daima sahip çıkacak, milli irade bayrağını asla yere düşürmeyeceğiz. Ülkemizi kalkındırmaya, demokrasimizi geliştirmeye, temel hak ve özgürlükleri daha da güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise videolu paylaşımında, 28 Şubat'ın, milletin inancına, değerlerine ve iradesine vurulmak istenen bir pranga olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugün, demokrasi tarihimizin karanlık bir sayfasının, 28 Şubat darbesinin yıl dönümü. Başta kadınlar olmak üzere, toplumun büyük bir kesimi inançları ve yaşam biçimleri nedeniyle ayrımcılığa uğradı. Genç kızlar, başörtüleri nedeniyle en temel hak olan eğitim haklarından mahrum bırakıldı. Bugün, kadınların sesinin daha gür çıktığı, haklarının güvence altına alındığı bir Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi ile gerçeğe dönüştü. Ülkemizin bir daha böylesi karanlık günleri yaşamaması için kadınların kazanılmış tüm haklarını korumak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

"Ülkemize ve milletimize ağır bedeller ödetildi"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da 28 Şubat'ın Türkiye siyasi tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Darbeyle ülkemize ve milletimize ağır bedeller ödetilmiştir. 15 Temmuz hain darbe girişimi göstermiştir ki milletimiz bir daha iradesini hiçe sayan askeri darbelere ve anti-demokratik müdahalelere asla geçit vermeyecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi ve milletimizin desteği ile demokrasimizi güçlendirmeye, vesayet odaklarının yeniden canlanmasına fırsat vermemek için mücadele etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise paylaşımında, "Bin yıl sürecek' dedikleri 28 Şubat süreci, baskıdır, zulümdür, siyasi tarihimizin kara lekesidir. Milletin sözünün üstüne söz söyleme hakkını kendinde gören, nobran, bu millete düşman bütün vesayet odakları, son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde, Türk siyaset sahnesinden silinmiştir. O günleri unutmayacağız." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde imzaladığı, 28 Şubat'ı sonlandıran genelgeye yer verdi.

Yerlikaya, 28 Şubat'ın demokrasi tarihine geçen kara bir leke olduğuna işaret ederek, "Eğitim hakkı elinden alınan binlerce genç kızımızın göz yaşıydı. Milletimizin iradesine vurulmak istenen bir darbeydi. 28 Şubat ülkemizin birlik ve beraberliğine kast eden karanlık bir zihniyetin timsaliydi. Bu zihniyetin temsilcileri 28 Şubat'ın 1000 yıl süreceğini hayal ediyordu. Ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti, aziz milletimizin desteğiyle 28 Şubat, hak ettiği yere, tarihin çöplüğüne gömüldü." değerlendirmesinde bulundu.

"Milletimizin hafızalarında tazeliğini koruyor"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de 28 Şubat darbesinin üzerinden 28 yıl geçtiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Unutulmamalıdır ki 28 Şubat, demokrasimizin baltalandığı bir süreç olmanın yanında, eğitimin ideolojik vesayet altına alındığı uygulamaları da kapsıyordu. O karanlık günler, toplumsal kutuplaşmanın derinleştirildiği, evlatlarımızın düşünce ve inanç özgürlüklerinden mahrum bırakılarak eğitim haklarının ellerinden alındığı, meslek liselerimiz ile imam hatip okullarımızın katsayı adaletsizliğiyle tarumar edildiği, ikna odalarının kurulduğu ve farklı birçok travmayı bünyesinde barındıran bir süreç olarak hala milletimizin hafızalarında tazeliğini koruyor. Dün olduğu gibi bugün de bir daha böyle karanlık günlerin yaşanmaması için hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz."