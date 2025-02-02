Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Atölye Etkinlikleri

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EFSA ÇAĞLA YAVUZ - Türkiye'nin dünyaya açılan bilgi penceresi olarak nitelendirilen Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, bilim, teknoloji, tasarım ve üretim alanında atölyelere ev sahipliği yapıyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük kütüphanesi olan ve 5 milyonun üzerinde basılı kaynağa ev sahipliği yapan Millet Kütüphanesi, bilgi kaynakları, hizmetleri ve çağdaş kütüphanecilik anlayışının yanı sıra düzenlediği atölyelerle de çocukların ve gençlerin uğrak mekanları arasında yer alıyor.

Bilim ve Teknoloji Atölyeleri ve Nasrettin Hoca Çocuk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen atölye etkinliklerinde, eğitimler 5-20 yaş aralığına, Dijital Dönüşüm Yetenek Merkezi'nde ise 15-40 yaş aralığına hizmet veriyor.

Geçen yıl 497 atölye etkinliği ile 4 bin 795 katılımcıya hizmet veren kütüphanede, TÜBİTAK'ın 4 deneyap atölyesi, ASELSAN'ın bir sınıfı, yapım aşamasında olan Savunma Sanayii Başkanlığının 2 sınıfı, 4 dijital dönüşüm yetenek merkezi, 2 derslik ve satranç sınıfı olmak üzere toplam 14 sınıf yer alıyor.

Eğitim içeriklerinin alanında uzman akademisyenlerce hazırlandığı atölyelerde, robotik kodlama, mobil uygulama, ahşap tasarım, geometrik şekillerle üç boyutlu piramit ve prizma yapımı gibi tasarım ve modelleme ile elektronik programlamaya yönelik etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Hafta içi ve hafta sonu düzenlenen atölyelere katılmak isteyen aileler ve çocuklar, Millet Kütüphanesi'nin resmi internet sitesi üzerinde yer alan formu doldurup, kayıt yaptırarak ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor.

"Burada öğrendiklerimi okuldaki arkadaşlarıma da öğreteceğim"

3D Kalem Yazıcı Atölyesine katılan Deniz Elya Çelikbaş, atölyenin çok iyi olduğunu ve bir daha geleceğini belirterek, "Burada farklı farklı bir sürü atölye var. Herkes hepsine kayıt yaptırıp gelebilir. Atölyede bir şeyler yapmak çok zevkli. Burada öğrendiklerimi okuldaki arkadaşlarıma da öğreteceğim." diye konuştu

Katılımcılardan Elif Nisa Temel ise "Atölyede 3D kalemle nasıl şekiller çıkarabileceğimizi öğrendik. Ben çok beğendim. Kardan adam yaptıktan sonra süslemesi çok daha eğlenceliydi." dedi.

Atölye etkinliklerini Millet Kütüphanesi'nin internet sitesini incelerken tesadüfen gördüklerini anlatan öğenci velisi Ümmügülsüm Akay, "Oğlumun 3D yazıcıya, kaleme ilgisi vardı. O da görünce çok heyecanlandı. Gerçekten aktiviteler, atölyeler çok güzel. Oğlumun eğitim hayatına da katkıda bulunacağını düşünüyorum. Daha fazla atölyeye katılmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Okan Karakuş da "Burada oğlumun kendisini bir adım daha ileriye taşıyacağını düşünüyorum. Tek çalışmak yerine grup olarak bir şeyler yapması, diğer çocuklarla bir şeyler paylaşması, sosyalleşmesi açısından da önemli." şeklinde konuştu.