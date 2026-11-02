Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore'ye ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore'ye ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2-4 Kasım tarihleri arasında Güney Kore'ye ziyareti dolayısıyla dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek - Son Dakika
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