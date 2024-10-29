Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri gerçekleşti; konserler ve yürüyüşler yapıldı.

29.10.2024 22:16
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Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Adıyaman'da Mimar Sinan Kültür Parkı önünde toplanan vatandaşlar, Türk bayrağı ve meşalelerle, Demokrasi Parkı'na yürüdü.

Adıyaman motosiklet grubu da yürüyüşe motosikletleriyle eşlik etti.

Fener alayına, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik, Oğuz Aksaç'ın konseriyle devam etti.

Malatya

Malatya'da Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda resepsiyon verildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Cumhuriyet'in birinci yüzyılının tamamlandığını, ikinci yüzyılın çok daha iyi inşa edileceğini belirtti.

Yavuz, bu ülkede olan her başarıyı alkışlayarak desteklediklerini söyledi.

Konuşmasının ardından Yavuz, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile pasta kesti.

Programa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da Cumhuriyet'in 101. yılı fener alayıyla kutlandı.

Türkoğlu ilçesinde Kaymakamlığın organizasyonuyla düzenlenen fener alayı için çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla hükmet konağı önünde toplandı.

Millet Meydanı'na kadar yürünmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Katılımcılara çorba ikram edildi.

Etkinliğe, Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, kurum amirleri ile ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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