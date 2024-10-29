Cumhuriyet Bayramı Kutlanıyor.

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir Özel Defterine; "Milli mücadelenin Cumhuriyetin ilanıyla taçlanmasını sağlayan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu bu süreçte bizlere de rehberlik etmekte yolumuzu bir fener misali aydınlatmaktadır" diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberindeki devlet erkanı ile Anıtkabir'de düzenlenen Cumhuriyetin 101. yılı törenine katıldı. Mozoleye çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Misak-ı Milli kulesine geçen Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı.

"Aziz Atatürk bugün bizlere emanetiniz olan milletimizin en büyük eseri aynı zamanda iftihar kaynağı olan Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümüne ulaşmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Bu gurur günümüzde ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlarımızın kalbi bizimle çarpan tüm soydaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum. Bu vesile ile zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum. Bölgemizde sınırların bir asır evvel olduğu gibi yine kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde vatanımızın bekasını milletimizin güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Milli mücadelenin Cumhuriyetin ilanıyla taçlanmasını sağlayan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu bu süreçte bizlere de rehberlik etmekte yolumuzu bir fener misali aydınlatmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde maziden atiye uzanan muazzez yolculuğunu her zamankinden çok daha kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Ruhun şah olsun."

Törende Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaştı

Öte yandan, Anıtkabir'deki törenin sona ermesi ile birlikte siyasiler birbiri ile tokalaştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da yan yana gelerek tokalaşması dikkat çekti.