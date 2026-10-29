Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor... Numan Kurtulmuş: "Birlikte yaşama azmimizi güçlendirmek için Meclis\'imizin temsil kudretine yaslanmaya devam edeceğiz"

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Cumhuriyetimizin ilanının 103'üncü yıl dönümünü iftiharla kutluyor; aziz vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle Gazi Meclisimizin ilk Başkanı Mustafa Kemal Atatürk'ü, yol arkadaşlarını ve kuruluşundan itibaren milli iradenin tecellisi için parlamentomuzda görev yapan mensuplarımızı saygıyla anıyorum. Birlikte yaşama azmimizi güçlendirmek için Meclis'imizin temsil kudretine yaslanmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin ilanının 103'üncü yıl dönümünü iftiharla kutluyor; aziz vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923'te aldığı tarihi kararla, İstiklal Harbi'ni zafere ulaştıran milli iradeyi devlet idaresinin esası olarak perçinlemiştir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilkesinden taviz vermeden; halkın sesini, sözünü ve tercihlerini yönetimin tüm kademelerinde hakim kılma mesuliyetini bugün de aynı şuurla taşıyoruz.

"CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ ASRINDA KARDEŞLİĞİMİZİ TAHKİM ETME İRADEMİZİ SAVUNUYORUZ"

Temel ilkelerimize ve ortak değerlerimize bağlılığımızı, adaleti gözeterek ve hürriyetleri koruyarak sürdüreceğiz. Kamu görevlerini emanet bilmekten ve ülkemizin menfaatini siyasi hesapların üzerinde tutmaktan ayrılmayacağız. Cumhuriyetimizin ikinci asrında kardeşliğimizi tahkim etme irademizi en güçlü şekilde savunuyoruz. Toplumsal bütünleşmeyi derinleştirmek ve milli dayanışmamızı büyütmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birlikte yaşama azmimizi güçlendirmek için Meclisimizin temsil kudretine yaslanmaya devam edeceğiz.

Bu anlamlı gün vesilesiyle Gazi Meclisimizin ilk Başkanı Mustafa Kemal Atatürk'ü, yol arkadaşlarını ve kuruluşundan itibaren milli iradenin tecellisi için parlamentomuzda görev yapan mensuplarımızı saygıyla anıyorum. Bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Cenabıallah'tan rahmet diliyor; fedakar gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin istikbalini milli egemenliğe sadakatle, eşitlik ve kardeşlik temelinde güçlendirme kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyor, bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum."