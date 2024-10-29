Cumhuriyet Bayramı'nda Deniz Gösterisi - Son Dakika
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Cumhuriyet Bayramı'nda Deniz Gösterisi

Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Dalaman'da, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla askeri gemi ve botlar ziyarete açıldı.

29.10.2024 13:16
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Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Dalaman ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemileri ile Sahil Güvenlik botları ziyaretçilerini ağırladı.

Marmaris Körfezi'nde alargada duran TCG Giresun gemisine ziyaretçiler Yat Limanı'ndan askeri botlarla götürüldü.

Yat Limanı'nda da Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı TCSG-904 botu vatandaşların ziyaretine açıldı.

Ziyaretçiler botu ve gemiyi askeri personel eşliğinde gezdi.

Bodrum Kalesi önünde demirleyen Sahil Güvenlik Bodrum Karakol Komutanlığının TCSG 101 botu vatandaşlarca ziyaret edildi.

TCG Bora gemisi de Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı. Gemi vatandaşların ziyaretine açıldı.

Fethiye'de, TCG Burakreis gemisi ile Sahil Güvenlik botu ziyaretçilere kapılarını açtı.

Limandaki TCG Burakreis gemisine gelenler, personel tarafından bilgilendirildi. Vatandaşlara, gemilerin imkan ve kabiliyetlerinin yanı sıra gezilen kısımlarla ilgili de bilgi verildi.

Sahil Güvenlik TCSG-911 botu Belediye İskelesi'nde ziyaretçileri kabul etti.

Dalaman'da ise TCG Köyceğiz gemisi ziyaret edildi.

Kaynak: AA

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