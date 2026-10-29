Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yılı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda kutlandı - Son Dakika
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Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yılı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda kutlandı

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Cumhuriyet Bayramı\'nın 103\'üncü yılı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda kutlandı
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Cumhuriyet Bayramı\'nın 103\'üncü yılı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda kutlandı
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İstanbul’da Cumhuriyet’in kuruluşunun 103’üncü yıl dönümü, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

İstanbul'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "En büyük milli bayramımızı yürekten kutluyorum. Milli Mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere; Gazi Meclisimizin bütün mensuplarını, bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kenetlenen aziz milletimiz; bütün yokluklara rağmen cepheden cepheye koşan Mehmetleriyle, cephe gerisinde ter döken analarla, bacılarla tarihin yönünü değiştirdi. Bu topraklarda son sözü masa başında hesap yapanların değil, vatanın gerçek sahiplerinin söyleyeceğini bütün dünyaya ilan etti" dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan ile İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve öğrenciler katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Öğrencilerden oluşan koro, günün anlam ve önemini anlatan şarkılar söyledi.

İstanbul genelinde düzenlenen şiir yarışmasında birinci olan Mehtap Elif Türker, 'Cumhuriyet Düşü' adlı şiirini okudu. Ardından Ataşehir Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi Çok Sesli Korosu eserlerini seslendirdi. Çemberlitaş Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Damla Yerli, 'Mustafa Kemal'in Kağnısı', aynı okulun öğrencisi Yakup Günay ise 'Bayrak' adlı şiiri okudu. Yarışmada dereceye giren öğrencilere hediye takdim edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibi'nin gösterileri ilgiyle izlenirken, katılımcılar törene Türk bayraklarıyla eşlik etti.

'DOSTA GÜVEN, DÜŞMANA KORKU VEREN BİR ÜLKE VAR'

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Cumhuriyetimizin yeni yaşının İstanbul'umuza, aziz milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. En büyük milli bayramımızı yürekten kutluyorum. Milli Mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere; Gazi Meclisimizin bütün mensuplarını, bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kenetlenen aziz milletimiz; bütün yokluklara rağmen cepheden cepheye koşan Mehmetleriyle, cephe gerisinde ter döken analarla, bacılarla tarihin yönünü değiştirdi. Bu topraklarda son sözü masa başında hesap yapanların değil, vatanın gerçek sahiplerinin söyleyeceğini bütün dünyaya ilan etti. Türkiye Cumhuriyeti, bu sarsılmaz iradenin eseri olarak doğdu. Aradan tam 103 yıl geçti. Bugün, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, savunmadan teknolojiye, eğitimden sağlığa her alanda ezber bozan başarılarıyla çok daha güçlü bir Türkiye var. Bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen, barışa öncülük eden, insanlığın umudu olan bir Türkiye var. Dosta güven, düşmana korku veren bir ülke var" dedi.

'CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN'

Vali Gül, "Şanlı ecdadımız, bedelini kanla ve canla ödeyerek vatan kıldığı bu toprakları en mukaddes emanet olarak bizlere bıraktı. Bu kutlu emaneti koruyup yüceltme sorumluluğu, bugün bizlerin ve sizlerin omuzlarında. Bu emanetin hakkını vermek; ancak çok çalışmakla, üretmekle ve ülkemizi her alanda daha ileriye taşımakla mümkün. Hamdolsun, bugün bilimde, teknolojide, kültürde ve sporda dünyanın neresinde bir yarış varsa orada ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran özgüveni yüksek bir gençliğimiz var. İnşallah, Türkiye Yüzyılı'nı, başarılara, yeni başarılar ekleyerek sizlerle birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad, makamları ali olsun. Hayatta olan kahraman gazilerimize, vatan nöbeti tutan güvenlik güçlerimize sağlık ve afiyetler diliyor; hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Cenab-ı Hak; devletimizi ebed, milletimizi daim, Cumhuriyetimizi payidar kılsın. Devletimiz, milletimiz var olsun. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Cemal Reşit Rey Konser SalonuCumhuriyet BayramıİstanbulGüncelSon Dakika

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