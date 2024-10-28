Cumhuriyet Bayramı Törenleri Ülkede Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Cumhuriyet Bayramı Törenleri Ülkede Coşkuyla Kutlandı

Antalya, Burdur ve Isparta'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi, çelenkler sunuldu.

28.10.2024 15:46
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Antalya, Burdur ve Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Vali Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Basri Erkuzu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Ethem Taş, Kemal Çelik, CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Mustafa Erdem, Aliye Coşar, MHP Antalya milletvekilleri Ramazan Başkan, Hilmi Durgun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Başsavcı Yakup Ali Kahveci, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kacagöz, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, Baro Başkanı Ali Çağdaş Bozaner, askeri erkan, sendika ve meslek örgütü temsilcileri katıldı.

Protokolün ardından, diğer katılımcılar da Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesinde de tören düzenledi.

Burdur ve Isparta

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Albay İlhan Gökoğlan, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Törene AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi. Kentte kutlama programları yarın düzenlenecek.

Isparta'da da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi.

Vali Abdullah Erin, Tuğgeneral Ahmet Aşık, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Kaynak: AA

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