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Cumhuriyet Haftası'nda Film Gösterimi

Cumhuriyet Haftası\'nda Film Gösterimi

Üsküdar'da Haydarpaşa Lisesi, 'Dersimiz Cumhuriyete Doğru' filmini izledi, konuşmalar yapıldı.

28.10.2024 13:48
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Cumhuriyet Haftası kapsamında Üsküdar'da Haydarpaşa Lisesi öğrencileri, "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" filmini izledi.

Milli Eğitim Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, Cumhuriyet Haftası kapsamında tüm okullarda, ilk derste "Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyunundan çekilen görüntülerin sinematografik kurgusundan oluşan "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" filmi gösterildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, mezunu olduğu Haydarpaşa Lisesi öğrencileriyle birlikte filmi izledi.

Gösteri sonunda konuşan Yelkenci, Cumhuriyet'in kuruluşunu konu alan "Cumhuriyete Doğru" tiyatrosunun senaryosundan dekoruna, müziklerinden sahnelenmesine kadar her aşamasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yer aldığını belirtti.

Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyetinin aslında aynı devlet olduğunu dile getiren Yelkenci, Osmanlı döneminde bütün cihanla savaşıp yorgun düşüldüğünde, Türk milletini tekrar yarınlara taşıyacak bir organizasyon düşünüldüğünü ifade etti.

O dönem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük devlet adamlarını ve askerleri organize edebilecek yeteneğe sahip karizmatik bir lider olduğunu kaydeden Yelkenci, "Mustafa Kemal Atatürk, bu görevi İstiklal Mücadelemizde başarıyla yerine getirdi. Ancak elbette ki bu topyekun bir mücadeleydi. Millet bütün unsurlarıyla oradaydı. Gördüğünüz gibi kadınıyla, çocuğuyla, erkeğiyle, yaşlısıyla hepsi oradaydı. Halde Edip Adıvar'ı gördünüz, Kara Fatma'yı, Zübeyde Hanımı, Makbule Hanımı gördünüz. Orada nasıl bir birlik, beraberlik ve hedefe yönelmişlik vardı... Türkiye Cumhuriyeti'nin kıyamete kadar yaşaması, var olması için elimizden geleni ortaya koyma gayreti noktasında, bugün izlediğimiz film bize pek çok şey söylüyor." şeklinde konuştu.

Vatanını ve milletini seven insanın, ülkesine katkı sunmak için çok çalışması gerektiğini söyleyen Yelkenci, "Çalışın. İlginiz, yeteneğiniz hangi alandaysa kendinizi geliştirin ve ülkemizin, devletimizin, milletimizin geleceği için hizmete koşun." dedi.

Yelkenci, konuşmasının ardından Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ile birlikte öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Ömer Faruk Yelkenci, Haydarpaşa Lisesi, Politika, Etkinlik, Üsküdar, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhuriyet Haftası'nda Film Gösterimi - Son Dakika

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