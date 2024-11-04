Cumhuriyet Halk Partisi'nden Avrupa Konseyi'nde Türkiye Gündemi Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi'nden Avrupa Konseyi'nde Türkiye Gündemi Toplantısı

CHP Gölge Adalet Bakanı Gökçe Gökçen, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Türkiye gündemine dair kritik görüşmeler yaptı. Ekrem İmamoğlu'na açılan davanın durumu ve çeşitli belediyelere kayyum atanması konuları ele alındı.

04.11.2024 20:33  Güncelleme: 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(YUNANİSTAN) - Cumhuriyet Halk Partisi Gölge Adalet Bakanı Gökçe Gökçen, üyesi olduğu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM)'nin Atina'da yapılan toplantısı sırasında AKPM Türkiye Raportörü Schennach ile Türkiye gündemiyle ilgili bir araya geldi. Gökçen, Schennach'e, Ekrem İmamoğlu'na açılan davanın son durumu, Esenyurt Belediye Meclisi hakkında ve ayrıca Mardin Büyükşehir, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanması ile ilgili bilgi verdi. Görüşme sırasında Schennach, demokrasi açısından gelişmeleri endişeyle izlediğini dile getirdi

Cumhuriyet Halk Partisi Gölge Adalet Bakanı Gökçe Gökçen, üyesi olduğu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM)'nin Atina'da yapılan toplantısı sırasında AKPM Türkiye Raportörü Stefan Schennach ile Türkiye gündemiyle ilgili bir araya geldi.

Gökçen, Schennach'a Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanması ve yaşanan son süreçle ilgili bilgi verdi. Yapılan görüşmede Ekrem İmamoğlu'na açılan ve kamuoyunda "ahmak davası" olan bilinen davanın son durumu ve Esenyurt Belediye Meclisi'nin yetkilerinin de ele alındığı, ayrıca Mardin Büyükşehir, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasının da gündeme geldiği öğrenildi.

Görüşme sırasında AKPM Türkiye Raportörü Stefan Schennach, demokrasi açısından gelişmeleri endişeyle izlediğini dile getirdi.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi Gökçen, belediyelere ilişkin yaşanan gelişmelerle ilgili temaslarını Strazburg'da sürdürecek.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Uluslararası İlişkiler, Ekrem İmamoğlu, Avrupa Konseyi, Yerel Yönetim, Gökçe Gökçen, Politika, Türkiye, Güncel, Kayyum, Gökçen, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhuriyet Halk Partisi'nden Avrupa Konseyi'nde Türkiye Gündemi Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:34 Kayyum kararları Esenyurt’u karıştırdı Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale Kayyum kararları Esenyurt'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale
20:14 Petrol Ofisi ile anlaşma yapan BP, Türkiye’den tamamen çekildi Petrol Ofisi ile anlaşma yapan BP, Türkiye'den tamamen çekildi
20:06 Büyükşehir Ebru Gündeş’e ne kadar ödedi ABB, Mansur Yavaş’ın son talimatını açıkladı Büyükşehir Ebru Gündeş'e ne kadar ödedi? ABB, Mansur Yavaş'ın son talimatını açıkladı
19:25 CHP lideri Özel, Mardin’de: Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil CHP lideri Özel, Mardin'de: Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil
17:39 Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım Saatler sonra silmiş Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım! Saatler sonra silmiş
09:35 Ticaret Bakanlığı’ndan kasım indirimleri uyarısı Ticaret Bakanlığı'ndan kasım indirimleri uyarısı
09:35 Deprem gecesi oluşan 4 metrelik yarık ilçe halkının tüylerini ürpertiyor Deprem gecesi oluşan 4 metrelik yarık ilçe halkının tüylerini ürpertiyor
09:32 Bütün dünya Mourinho’nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor Bütün dünya Mourinho'nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor
09:31 Ekim ayı enflasyonu belli oldu Ekim ayı enflasyonu belli oldu
09:28 Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç
09:21 Altın güçsüz seyrediyor Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı Altın güçsüz seyrediyor! Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı
09:21 Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi’nde arbede çıktı Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi'nde arbede çıktı
09:12 Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir?
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 21:44:50. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhuriyet Halk Partisi'nden Avrupa Konseyi'nde Türkiye Gündemi Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.