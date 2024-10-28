Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor

Güncel

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şengörür, mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümünün büyük bir coşku ve heyecanla kutlandığını belirtti.

29 Ekim 1923 tarihinin Türk milleti açısından bir tarih olmaktan çok daha öte bir değere sahip olduğunu ifade eden Şengörür, bir milletin var oluş mücadelesinin büyük fedakarlıklarla 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletinindir' düşüncesine dönüştüğü şanlı gün olduğunu belirtti.

Şengörür, vatanın bağımsızlığı için canlarını feda eden şehitlerin unutulmayacağını kaydetti.

KTSO Başkanı Ilık

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında Türk milletinin tarihinin kahramanlıklarla dolu olduğunu bildirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyetinin bugünlere ulaştığını ifade eden Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Çok büyük mücadelelerle elde edilen kazanımlar, ancak aynı kararlılık, sahiplenme ile korunmak ve yaşatılmak zorundadır. Bu görev bize miras kaldığı gibi, bizden de sonraki nesillere ulaşacaktır. Ülkemizin aydınlık geleceği için, yarınların sorumluluğunu taşıyan ve karşılarına çıkabilecek her sorunun üstesinden gelebilecek ölçüde nitelikli, bilgili ve ideal sahibi insanlar olarak, hepimiz bu aziz vatan için bütün benliğimizle çalışmaya, üretmeye devam etmeliyiz.

Yıllarca süren savaşlardan alnı ak çıkan milletimiz, Cumhuriyetin ilanı ile bağımsızlığına yeniden kavuşmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı, tarihten silinmek istenen bir milletin, içinde bulunduğu tüm zorluk ve imkansızlıklara rağmen bağımsızlık ve hürriyet aşkıyla kazandığı onurlu bir mücadeledir."