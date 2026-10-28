Cumhuriyet'in 103. yılı Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de törenle kutlandı - Son Dakika
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Cumhuriyet'in 103. yılı Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de törenle kutlandı

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Cumhuriyet\'in 103. yılı Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye\'de törenle kutlandı
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenlerde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Kent protokolü, öğrenciler ve gazilerin katıldığı törenler saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana'da Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Mustafa Yavuz, 6. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ahmet Kurumahmut ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kent protokolünün yanı sıra öğrencilerin ve gazilerin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Mersin

Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende Vali Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Onur Kapçaklı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Hatay

Hatay'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Mustafa Masatlı, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Kalender ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından törene katılanlar İstiklal Marşı'nı okudu.

Daha sonra şeref defterini imzalayan Vali Masatlı, buradaki konuşmasında, bir asrı geride bırakan Cumhuriyet'in, ikinci yüzyılında da milletin engin tarihinden, köklü devlet geleneğinden ve sarsılmaz birlik ruhundan aldığı kuvvetle geleceğe yürüdüğünü söyledi.

Cumhuriyet'in, kuruluşundaki yüksek ideallerden aldığı güçle ilelebet payidar kalacağının altını çizen Masatlı, "Türk milleti, istiklaline ve istikbaline her daim sahip çıkacak, şanlı bayrağımız, bu topraklar üzerinde, hürriyetimizin ve bağımsızlığımızın ebedi nişanesi olarak dalgalanmaya devam edecektir." dedi.

Osmaniye

Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Devlet Bahçeli Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Garnizon Komutanı ve 12. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal ile Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Kaynak: AA
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