Cumhuriyet'in 103. yılı kortejinde Atatürk posteri 64 Mehmetçiğin omuzlarında taşındı - Son Dakika
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Cumhuriyet'in 103. yılı kortejinde Atatürk posteri 64 Mehmetçiğin omuzlarında taşındı

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Cumhuriyet\'in 103. yılı kortejinde Atatürk posteri 64 Mehmetçiğin omuzlarında taşındı
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Cumhuriyet\'in 103. yılı kortejinde Atatürk posteri 64 Mehmetçiğin omuzlarında taşındı
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Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da TBMM önünden Birinci Meclis'e kortej yürüyüşü düzenlendi. Atatürk'ün posteri 64 Mehmetçiğin omuzlarında taşınırken kortejde askeri birlikler, gaziler, polis ve jandarma ile milli sporcular yer aldı.

(ANKARA) - Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da TBMM önünden Birinci Meclis'e kortej yürüyüşü düzenlendi. Tören Kıta Komutanı Tuğgeneral Şengezer Şimşek'in vatandaşları selamladığı yürüyüşte, 64 Mehmetçiğin omuzlarında Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri taşındı. Kortejde askeri birlikler, gaziler, polis ve jandarma birlikleri, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler, arama kurtarma ve sağlık ekipleri ile milli sporcular yer aldı.

Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında başkentte kortej yürüyüşü düzenlendi. TBMM önünden başlayan yürüyüş, Ulus'ta bulunan tarihi Birinci Meclis binasına kadar devam etti. Kortejin en önünde 25 motorlu polis ve 15 jandarma eskortundan oluşan toplam 40 personel yer aldı. Eskortların ardından tören birliklerinin önünde ilerleyen araçta bulunan Tören Kıta Komutanı ve Tank Okulu Komutanı Tuğgeneral Şengezer Şimşek, yürüyüş güzergahı boyunca vatandaşları selamladı. Korteji izleyen vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla kutlamalara eşlik etti.

ATATÜRK'ÜN POSTERİ 64 MEHMETÇİĞİN OMUZLARINDA TAŞINDI

Tören komutanının ardından kortejin önünde gaziler geçiş yaptı. Gazileri Türk bayrağı taşıyan bayrak grubu takip etti. Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri ise 64 Mehmetçiğin omuzlarında taşındı. Bayrak grubunun ardından akademisyenler, daha sonra da Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı öğretmen ve öğrenciler geçiş yaptı.

KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KORTEJDE YER ALDI

Resmi geçit törenine Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri birlikler katıldı. Kortejde Jandarma Genel Komutanlığı personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı polis timleri de yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ile Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki askeri okul öğrencileri de resmi geçide katıldı.

POLİS ÖZEL HAREKAT VE JANDARMA BİRLİKLERİ DE GEÇİŞ YAPTI

Kortejde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı polis timlerinin yanı sıra Polis Akademisi öğrencileri ile Polis Özel Harekat (PÖH) birimleri de yer aldı. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı birlikler de resmi geçit törenine katıldı.

TSK'NIN 89 PERSONELDEN OLUŞAN ONUR TABURU YER ALDI

Kortejde Armoni Mızıkası Komutanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının bandolarından oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri Karma Bando Birliği de yer aldı. Karma bandonun ardından Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri personelinden oluşan 89 kişilik TSK Onur Taburu geçiş yaptı.

KOMANDO BİRLİKLERİ VE TARİHİ BÖLÜK GEÇİŞ YAPTI

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencilerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı da kortejde yer aldı. Törende komando birlikleri ile tarihi askeri kıyafetler giyen birlikler de geçiş yaptı.

ARAMA KURTARMA VE SAĞLIK EKİPLERİ İLE MİLLİ SPORCULAR DA KORTEJDE YER ALDI

Kortej yürüyüşüne askeri birliklerin yanı sıra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Resmi geçitte itfaiye ve sağlık ekipleri ile milli sporcular da yer aldı.

Vatandaşların ilgiyle izlediği kortej yürüyüşü, Ulus'taki tarihi Birinci Meclis binası önünde sona erdi.

Kaynak: ANKA
Mustafa Kemal AtatürkJandarmaGüncelAnkaraPolisSon Dakika

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