Cumhuriyet Yürüyüşü Coşkusu

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Van'ın Gürpınar ile Muş'un Bulanık ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Cumhuriyet Yürüyüşü" yapıldı.

Gürpınar ilçesinde Hükümet Konağı önünde bir araya gelen katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla ilçe meydanına, oradan da etkinliğin başladığı yere kadar yürüdü.

Okunan marşlar eşliğinde yürüyen öğrenciler ve vatandaşlar, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünün coşkusunu yaşadı.

Yürüyüşe Kaymakam Yasin Erdem, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Ceyhun Çolak, İlçe Emniyet Amiri Gökhan Şahin ve kurum amirleri katıldı.

Muş

Muş'un Bulanık ilçesinde de Kaymakamlık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Kaya'nın aralarında bulunduğu katılımcılar, Yeni Mahalle'de bir araya geldi.

Katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla İlçe Stadyumu'na kadar yürüdü.

Kaymakam Koşansu, yürüyüşün yoğun katılımla gerçekleştirildiğini söyledi.

Yürüyüşe katılanların Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünün coşkusunu yaşadığını belirten Koşansu, şöyle konuştu:

"Bugün Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına başladık. Milli birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde 'Cumhuriyet Yürüyüşü' adı altında 200 metre uzunluğundaki dev bayrağımız ve açılan pankartlarımız, öğrencilerimiz tarafından omuzlarda taşındı. Halkın yoğun ilgisi ve büyük coşkusuyla yapılan yürüyüş, alkışlar ve müziklerle anlamlı, duygu dolu anlar yaşattı. Cumhuriyet'imizin 101. yılı kutlu olsun."