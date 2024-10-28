Cumhuriyetin 101. Yılı Etkinlikleri Zonguldak'ta Coşkuyla Başladı - Son Dakika
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Cumhuriyetin 101. Yılı Etkinlikleri Zonguldak'ta Coşkuyla Başladı

Cumhuriyetin 101. Yılı Etkinlikleri Zonguldak\'ta Coşkuyla Başladı

Karadeniz Ereğli Belediyesi, Cumhuriyetin 101. kuruluş yıl dönümünü İzmit Belediyesi Kent Orkestrası konseri ile kutladı. Etkinlikte konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay, Ereğli'nin birlik ve beraberlik içinde Cumhuriyet coşkusunu yaşamasını istedi.

28.10.2024 14:00  Güncelleme: 14:02
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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin Cumhuriyetin 101'inci Kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlediği etkinlikte, İzmit Belediyesi Kent Orkestrası Ereğli'de konser verdi.

Karadeniz Ereğli'de Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri, İzmit Belediyesi Kent Orkestrası konseriyle başladı. AKM Dr. Dündar Güçeri Etkinlik Salonu'nda düzenlenen konsere; Karadeniz Ereğli Belediye başkan yardımcıları, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Seyhan Özcan, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri Vildan Taşkan Bacıoğlu, Neslihan Çakır, Karadeniz. Ereğli Belediye Meclis Üyeleri, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ali Azar, belediye daire müdürleri, İzmit belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ufuk Aktürk, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Hiç kimse karamsarlığa kapılmasın"

Konserde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay, herkesi Cumhuriyet coşkusunu yaşamaya davet ederek şunları söyledi:

"Karadeniz Ereğli Belediye Başkanımız Sayın Halil Posbıyık, şehir dışı programı nedeniyle ne yazık ki bu güzel etkinlikte aramızda olamadı. Ancak hepinize sevgi barış dostluk duyguları ile selamlarını iletti. Cumhuriyetimizin 101'inci yılını, yine her yıl olduğu gibi büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Bu akşam İzmit Belediyesi Kent Orkestrasının Konseri ile Cumhuriyet Bayramımızın ilk etkinliğini gerçekleştirdik. Kendilerini daha önce festivalimizde de ağırlamıştık. Karadeniz Ereğli Belediyesi olarak kültür ve sanat alanındaki çalışmalarda birlikte olmaktan dolayı mutluyuz. İzmit Belediye Başkanı Sayın Fatma Kaplan Hürriyet ve burada olan değerli ekibine teşekkür ediyorum.

Efsane başkanım Halil Posbıyık'a böyle bir salonu bizlere hediye ettiği için de teşekkür ediyorum. Çocukların ve bebeklerin ölmediği, savaşın ve terörün bittiği bir yıl olsun 2025. Covidden sonra 2024 büyük bir felaketle geldi. Ereğli'deki hemşehrilerimize sesleniyorum. Hiç çekinmeyin, umutsuzluğa kapılmayın. Ereğli'de geminin başında 30 yıldır sağlam bir kaptanımız var. Efsane başkanımız Halil Posbıyık dimdik ayakta, görevinin başında. Hiç kimse karamsarlığa kapılmasın. Bu şehir, ekonomik, sosyal ve kültürel yönden iyi olmaya, Atatürk'e ve Cumhuriyete bağlılığı her zaman devam ettirmeye efsane başkanımızla devam edecek. Tüm halkımızı birlik ve beraberlik içinde Cumhuriyet coşkusunu yaşamaya davet ediyorum."

Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay, orkestra üyelerine teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.

Kaynak: ANKA

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