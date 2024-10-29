Cumhuriyetin 101. Yılında Klasik Araba Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhuriyetin 101. Yılında Klasik Araba Etkinliği

Cumhuriyetin 101. Yılında Klasik Araba Etkinliği

Klasik otomobil tutkunları, 101 klasik aracın sergilendiği etkinlikte bir araya geldi.

29.10.2024 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
KLASİK araba tutkunları Cumhuriyetin 101'inci yılı için Galataport'ta bir araya geldi. 101 klasik otomobilin sergilendiği etkinliğe katılan ziyaretçiler klasik otomobillerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

İstanbul'daki klasik otomobil tutkunları Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Galataport'ta düzenlenen Cumhuriyet Buluşması'nda bir araya geldi. Cumhuriyetin 101'inci yılı için 101 klasik otomobil sergilendiği etkinliğe vatandaşları ilgisi yoğun oldu. Klasik otomobilleri ziyaret eden Ebru Meşeci, "Güzel bir etkinlik; eski günleri hatırlıyoruz. Bütün arabalar çok güzel. Arkadaşlar, dostlar bir araya geliyor; güzel etkinlikler" dedi.

'İNSANLARI BİR ARAYA GETİRİYORUZ'

Araba sahibi Harun Meşeci ise, "Mavi araba benim arabam. 29 Ekim kutlamaları için Bağdat Caddesi'nde bir geçit törenimiz vardı. Ondan sonra da buraya geldik, diğer arkadaşlarımızın Vatan Caddesi'nde bir geçidi vardı. Böyle etkinlikleri seviyoruz zaten. Arabalarımızı sergiliyoruz. Gördüğünüz gibi, insanların buraya gelmesiyle ilgili bir özelliği de var bu arabaların" şeklinde konuştu.

'29 EKİM'İ KUTLAMAK İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİM'

Almanya'dan etkinliğe gelen bir ziyaretçi, "Burası çok güzel, muazzam. Yurtdışından geliyorum; bugün 29 Ekim'i kutlamak için Türkiye'ye geldim ve burada da çok güzel bir sergi yapılmış. Cumhuriyetimiz için çok güzel kutlamalar olacak inşallah. Her zaman böyle şenliklerle beraber kalmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

CUMHURİYETİMİZİN 101. YILINDA, 101 ARABA

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Cüneyt Karpuzoğlu, "Cumhuriyetimizin 101. yılında, 101 arabayla sabahtan Vatan Caddesi geçiş kortejinde yer aldık. Protokol geçişinde ve Bağdat Caddesi'ndeki cadde geçişinde de yer aldık, iki koldan arabalarımızla. Daha sonra toparlanıp Galataport'un misafirliğinde buraya geldik. Buradaki saat kulesi meydanını bize açtılar. 101. yıl kutlamalarına devam ediyoruz" diye konuştu.

NİCE GÜZEL CUMHURİYET DOLU YILLARA DİYORUZ

Araba sahibi Egemen Güner, "Arkamda görmüş olduğunuz beyaz aracın sahibiyim. 1965 model Ford Galaxy 500 Convertible denilen üstü açık bir araçtır. Şu an Cumhuriyetimizin 101. yılını Galataport'un ev sahipliğinde burada klasik araçlarımızı sergileyerek hep beraber yaşıyoruz. Bundan dolayı çok coşkulu ve çok mutluyuz. Nice güzel Cumhuriyet dolu yıllara diyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, İstanbul, Otomobil, Magazin, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhuriyetin 101. Yılında Klasik Araba Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 00:53:29. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhuriyetin 101. Yılında Klasik Araba Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.