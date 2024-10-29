Cumhuriyetin 101. Yılında Klasik Araba Etkinliği

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KLASİK araba tutkunları Cumhuriyetin 101'inci yılı için Galataport'ta bir araya geldi. 101 klasik otomobilin sergilendiği etkinliğe katılan ziyaretçiler klasik otomobillerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

İstanbul'daki klasik otomobil tutkunları Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Galataport'ta düzenlenen Cumhuriyet Buluşması'nda bir araya geldi. Cumhuriyetin 101'inci yılı için 101 klasik otomobil sergilendiği etkinliğe vatandaşları ilgisi yoğun oldu. Klasik otomobilleri ziyaret eden Ebru Meşeci, "Güzel bir etkinlik; eski günleri hatırlıyoruz. Bütün arabalar çok güzel. Arkadaşlar, dostlar bir araya geliyor; güzel etkinlikler" dedi.

'İNSANLARI BİR ARAYA GETİRİYORUZ'

Araba sahibi Harun Meşeci ise, "Mavi araba benim arabam. 29 Ekim kutlamaları için Bağdat Caddesi'nde bir geçit törenimiz vardı. Ondan sonra da buraya geldik, diğer arkadaşlarımızın Vatan Caddesi'nde bir geçidi vardı. Böyle etkinlikleri seviyoruz zaten. Arabalarımızı sergiliyoruz. Gördüğünüz gibi, insanların buraya gelmesiyle ilgili bir özelliği de var bu arabaların" şeklinde konuştu.

'29 EKİM'İ KUTLAMAK İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİM'

Almanya'dan etkinliğe gelen bir ziyaretçi, "Burası çok güzel, muazzam. Yurtdışından geliyorum; bugün 29 Ekim'i kutlamak için Türkiye'ye geldim ve burada da çok güzel bir sergi yapılmış. Cumhuriyetimiz için çok güzel kutlamalar olacak inşallah. Her zaman böyle şenliklerle beraber kalmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

CUMHURİYETİMİZİN 101. YILINDA, 101 ARABA

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Cüneyt Karpuzoğlu, "Cumhuriyetimizin 101. yılında, 101 arabayla sabahtan Vatan Caddesi geçiş kortejinde yer aldık. Protokol geçişinde ve Bağdat Caddesi'ndeki cadde geçişinde de yer aldık, iki koldan arabalarımızla. Daha sonra toparlanıp Galataport'un misafirliğinde buraya geldik. Buradaki saat kulesi meydanını bize açtılar. 101. yıl kutlamalarına devam ediyoruz" diye konuştu.

NİCE GÜZEL CUMHURİYET DOLU YILLARA DİYORUZ

Araba sahibi Egemen Güner, "Arkamda görmüş olduğunuz beyaz aracın sahibiyim. 1965 model Ford Galaxy 500 Convertible denilen üstü açık bir araçtır. Şu an Cumhuriyetimizin 101. yılını Galataport'un ev sahipliğinde burada klasik araçlarımızı sergileyerek hep beraber yaşıyoruz. Bundan dolayı çok coşkulu ve çok mutluyuz. Nice güzel Cumhuriyet dolu yıllara diyoruz" dedi.