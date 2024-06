ÇYDD, Adalet Bakanı Tunç\'un şeriat açıklamalarına tepki gösterdi

Güncel

(İSTANBUL) -Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Diomond Tema'nın Youtube üzerinden yayınladığı video dolayısıyla yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Derneğin açıklamasında, "Şeriat, dinin yorumlanarak siyasal ve kamusal bir rejim haline dönüştürülmesidir; her toplumda, her mezhepte, her tarikatta ayrı yorumlanan ve ayrı uygulanan 'şeriatın' günümüz çağdaş devlet ve toplum yapısında yeri yoktur ve olmayacaktır" denildi.

ÇYDD, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Diomond Tema'ya yönelik sözleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Geçtiğimiz günlerde YouTube'da şeriat konusunun tartışıldığı bir yayın sonrasında, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamada, şeriat düzenini verdiği örneklerle eleştiren konuşmacı Diamond Tema hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve yakalama kararı çıkarıldığı kamuoyuna duyurulmuştur. Soruşturmanın başlatılmasında sosyal medya hesaplarından yapılan hedef gösterici paylaşımların etkili olduğu görülmüştür.

Anayasanın 2. Maddesi hükmü gereği laik bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'nde Adalet Bakanı'nın görevi şeriatın korunması değildir, anayasa ve yasaların uygulanması, hukuk devletinin korunmasıdır. Aynı yayında şeriat savunuculuğu yaparak Anayasal düzeni hedef alan konuşmacı hakkında soruşturma başlatmayıp da şeriat rejiminin tehlikelerini ve zararlarını verdiği örneklerle açıklayan konuşmacı için soruşturma başlatılması asla kabul edilemez.

Şeriat, dinin yorumlanarak siyasal ve kamusal bir rejim haline dönüştürülmesidir; her toplumda, her mezhepte, her tarikatta ayrı yorumlanan ve ayrı uygulanan 'şeriatın' günümüz çağdaş devlet ve toplum yapısında yeri yoktur ve olmayacaktır.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, 35 yıldır sürdürdüğümüz laik Cumhuriyetin kazanımlarının korunması mücadelemizi artırarak devam ettireceğiz."