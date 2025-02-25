ÇYDD'den İzdemir Termik Santrali'ne Tepki

Güncel

(İZMİR)- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Aliağa'da yapılacak İzdemir Termik Santrali-2'ye tepki göstererek, " İzmir'in ve bölgenin havası, suyu ve toprağı geri dönülemez biçimde kirlenmektedir. Yetkilileri, mahkeme kararlarını derhal uygulamaya ve santral faaliyetlerini durdurmaya çağırıyoruz. Tüm demokratik kitle örgütlerini, bilim insanlarını, meslek odalarını ve duyarlı yurttaşları bu hukuksuzluğa karşı ses yükseltmeye ve çevre hakkımızı savunmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

ÇYDD, Aliağa'da yapılması planlanan İzdemir Termik Santrali-2 ile ilgili yazılı açıklama yapı. Santrale verilen 'ÇED Olumlu' raporuyla insan ve çevre sağlığının görmezden gelindiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) olarak, Aliağa'daki İzdemir Termik Santrali-II'nin hukuka, çevreye ve halk sağlığına aykırı faaliyetlerine karşı sesimizi yükseltiyoruz.

Anayasa Mahkemesi ve İdare Mahkemesi kararlarına rağmen santralin çalıştırılmaya devam etmesi hukukun üstünlüğüne ve çevre hakkına aykırıdır. Defalarca iptal edilen ÇED olumlu raporları, 2009/7 sayılı genelgeye dayanılarak yeniden düzenlenmekte, halk sağlığı ve çevre hiçe sayılmaktadır.

İzmir'in ve bölgenin havası, suyu ve toprağı geri dönülemez biçimde kirlenmektedir. Yetkilileri, mahkeme kararlarını derhal uygulamaya ve santral faaliyetlerini durdurmaya çağırıyoruz. Tüm demokratik kitle örgütlerini, bilim insanlarını, meslek odalarını ve duyarlı yurttaşları bu hukuksuzluğa karşı ses yükseltmeye ve çevre hakkımızı savunmaya davet ediyoruz.

Nefes almak istiyoruz, hasta olmak istemiyoruz! Doğamıza, kentimize, sağlığımıza sahip çıkıyoruz!"