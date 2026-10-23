D-100'de seyreden kamyonun iki lastiği peş peşe çıktı, o anlar kaydedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

D-100'de seyreden kamyonun iki lastiği peş peşe çıktı, o anlar kaydedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul D-100 kara yolunun Cevizlibağ kesiminde seyreden kamyonun iki lastiği peş peşe yerinden çıktı. Çıkan lastik yolda kendi kendine hareket etti, ardından sol arka lastik de çıktı; sürücü sol şeride geçerek aracı durdurdu, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da, seyir halindeki kamyonun iki lastiğinin peş peşe yerinden çıkması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

D-100 kara yolunda, Cevizlibağ'da seyreden 34 BTF 29 plakalı kamyonun lastiği henüz bilinmeyen bir nedenle yerinden çıktı. Çıkan lastik, yolda bir süre kendi kendine hareket etti. Böyle ilerleyen kamyonun sol arka lastiği de yerinden çıktı???????.

Kamyonun sürücüsü sol şeride geçerek, aracını durdurmak zorunda kaldı.

Bu anlar, yoldaki bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA
Cep TelefonuCevizlibağİstanbulGüvenlikOtomobilGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu
İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar’da Yeni Parti, ORC’de AK Parti birinci İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar'da Yeni Parti, ORC'de AK Parti birinci
Osimhen’i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor’a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde Osimhen'i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor'a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde
Fatih Erbakan, DEM’in kalesinde ana dilde eğitim sözü verdi Fatih Erbakan, DEM'in kalesinde ana dilde eğitim sözü verdi
Atatürkçü Düşünce Derneği’ndeki görüntüler büyük tepki çekti Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki görüntüler büyük tepki çekti
Tekirdağ’da yaya geçidinde korkunç kaza: Gencecik 2 öğretmen havaya savruldu Tekirdağ'da yaya geçidinde korkunç kaza: Gencecik 2 öğretmen havaya savruldu
18:55
Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov’u ağırladı
Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov'u ağırladı
18:30
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
17:27
Fransa’da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Fransa'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
17:23
İstanbul için saat verildi Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
İstanbul için saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
17:21
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
17:15
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden Görenler gözlerine inanamadı
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden! Görenler gözlerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 19:57:15. #.0.3#
SON DAKİKA: D-100'de seyreden kamyonun iki lastiği peş peşe çıktı, o anlar kaydedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei