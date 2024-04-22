D-100 Karayolu Bolu Dağı Geçişinde Otomobil ve Kamyon Çarpıştı - Son Dakika
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D-100 Karayolu Bolu Dağı Geçişinde Otomobil ve Kamyon Çarpıştı

D-100 Karayolu Bolu Dağı Geçişinde Otomobil ve Kamyon Çarpıştı

D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde meydana gelen kazada, otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazanın ardından ulaşım bir süre aksadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Neyse ki, kazada ölen ya da yaralanan olmadı ve ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

22.04.2024 22:53
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D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde otomobille kamyonun çarpıştığı kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

D-100 kara yolu Düzce kesimi Ankara istikametinde seyreden C.Ş. idaresindeki 81 BF 555 plakalı otomobil, Bolu Dağı Taşaltı mevkisinde M.B. yönetimindeki canlı tavuk taşıyan 34 GSY 70 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel D-100 Karayolu Bolu Dağı Geçişinde Otomobil ve Kamyon Çarpıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: D-100 Karayolu Bolu Dağı Geçişinde Otomobil ve Kamyon Çarpıştı - Son Dakika
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