D-100 Karayolu Bolu Dağı'nda Sis Etkili Oldu - Son Dakika
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D-100 Karayolu Bolu Dağı'nda Sis Etkili Oldu

D-100 Karayolu Bolu Dağı\'nda Sis Etkili Oldu

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye düşerken, sürücüler dikkatli ilerlemek zorunda kaldı. Yüksek kesimlerde ise aralıklarla yağmur geçişleri yaşandı. Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

02.05.2024 09:29
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis, görüş mesafesini azalttı.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Bolu Dağı kesiminin Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde sis etkili oldu.

Sürücüler, bölgede sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 40 metreye düşmesi sonucu yolda dikkatli ilerledi.

Güzergahın yüksek kesimlerinde ise aralıklarla yağmur geçişleri görüldü.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel D-100 Karayolu Bolu Dağı'nda Sis Etkili Oldu - Son Dakika

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