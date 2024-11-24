D-100 Karayolu İstanbul İstikameti Açıldı

Çankırı'da kaza ve buzlanma nedeniyle kapanan D-100 kara yolunun İstanbul istikameti trafiğe açıldı.
D-100 kara yolu Gerede Horhor Geçidi mevkisinde yaşanan kaza ve yollardaki buzlanmadan dolayı araç trafiğine kapatılan İstanbul yönü kontrollü olarak açıldı.
Sürücülerden bazıları yollarına devam ederken bazı sürücüler geceyi geçirmek için çevre ilçelerde konaklıyor.
Polis ve jandarma ekipleri yoldaki buzlanmadan dolayı sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Yol yaklaşık 2 saat araç trafiğine kapatılmıştı.
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