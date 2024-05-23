D-100 Karayolu'nda Sis ve Sağanak Ulaşımı Etkiledi - Son Dakika
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D-100 Karayolu'nda Sis ve Sağanak Ulaşımı Etkiledi

D-100 Karayolu\'nda Sis ve Sağanak Ulaşımı Etkiledi

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi düştü. Bakacak, Kaynaşlı, Karanlıkdere ile Bolu geçişindeki Elmalık mevkilerinde etkili olan sis ve sağanak sebebiyle sürücüler uyarıldı. Kent merkezi ve Akçakoca ilçesinde de sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu. Polis ve belediye ekipleri önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

23.05.2024 19:19
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve sağanak ulaşımı etkiledi.

Kara yolunun Düzce kesiminde kalan Bakacak, Kaynaşlı, Karanlıkdere ile Bolu geçişindeki Elmalık mevkilerinde etkili olan sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları uyarısında bulundu.

Sağanağın etkili olduğu kent merkezi ve Akçakoca ilçesinde de bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Belediye ekipleri de caddelerde biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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