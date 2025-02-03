D-100 Karayolu'ndaki Tahribat Tepkileri - Son Dakika
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D-100 Karayolu'ndaki Tahribat Tepkileri

CHP'li Ulaş Karasu, D-100 karayolundaki tahribata ilişkin KGM'ye soru önergesi verdi.

03.02.2025 14:07
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, geçen yıl özel bir firma tarafından yenileme çalışması gerçekleştirilen D-100 karayolunun İmranlı Erzincan bölümündeki tamamlanmış kısımların tekrar tahrip olmasının ardından Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) bir kez daha çalışma başlatmasına ilişkin olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Karasu, "Yazık bu milletin parasına. Bir yıl geçmeden yolun bu hali, milletin parasının nasıl çarçur edildiğini gösteriyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde geçen yıl özel bir firma tarafından yenileme çalışması gerçekleştirilen D-100 karayolunun İmranlı Erzincan bölümündeki tamamlanmış olan kısımların tekrar tahrip olduğunu ve KGM'nin çalışma başlattığını belirtti. "Yazık bu milletin parasına. Bir yıl geçmeden yolun bu hali, milletin parasının nasıl çarçur edildiğini gösteriyor" diyen Karasu, yolun bakım ve onarımı için geçen yıl ihale yapıldığını ve ihaleyi özel bir firmanın aldığını hatırlattı.

"Üzerinden bir yıl dahi geçmeden aynı yolda KGM'nin yenileme çalışmalarının maliyeti nedir?"

Milletin ödediği vergilerle verilen bu ihalenin maliyetinin açıklanması talebinde bulunan Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması verdiği önergesinde şu soruların yanıtlanmasını talep etti:

"- İhaleyi alan ve yolda yenileme yapan firmadan hangi koşullar altında teslim alınmıştır? Bu konuda oluşan görev zararı ne kadardır? İlgili firmadan tahsil edilecek midir?

Sağlıklı bir asfalt yol yenileme çalışması yapılmaması ve yapılan yolun kısa bir zaman içinde bozulmasının sebebi nedir? Bu durumun sorumlusu kim ya da kimlerdir? Bu konuda bakanlığınızın yaptığı bir inceleme, araştırma ya da soruşturma bulunmakta mıdır? Var ise içeriği ve sonucu nedir?

Üzerinden bir yıl dahi geçmeden aynı yolda KGM'nin yenileme çalışmalarının maliyeti nedir?

Yoldaki tahribattan kaynaklı olarak aynı dönemde kaç maddi hasarlı ve ölümlü trafik kazası meydana gelmiştir? Yol üzerinde uyarı tabelasının dahi olmamasının gerekçesi nedir?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel D-100 Karayolu'ndaki Tahribat Tepkileri - Son Dakika

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