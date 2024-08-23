D-100 Karayolunda 3 Araçlı Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
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D-100 Karayolunda 3 Araçlı Kaza: 5 Yaralı

D-100 Karayolunda 3 Araçlı Kaza: 5 Yaralı

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

23.08.2024 02:16
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D-100 kara yolunun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden Murat G. idaresindeki 34 GGZ 674 plakalı hafif ticari araç, Kaynaşlı mevkisinde kontrolden çıkarak önce aynı istikamette ilerleyen Mehmet G. yönetimindeki 07 AGN 58 plaka otomobile, ardından Kadir S'nin kullandığı 55 KS 477 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan Gülcan, Zeki, Hira Nur, Nehir ve Teyibe G. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreliğine aksayan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel D-100 Karayolunda 3 Araçlı Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika

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