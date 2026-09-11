İstanbul'da otluk alanda yangın! Ekipler zamanla yarışıyor

D-100 kara yolu Sefaköy mevkisinde otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

İKİ İLÇE SINIRINDA YANGIN

Bakırköy ve Küçükçekmece sınırında, Atatürk Havalimanı istikametinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle, D-100 kara yolunda trafik kontrollü sağlanıyor.