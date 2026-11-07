D-100\'ün Bolu Dağı kesiminde kar etkili oldu, Karayolları ekipleri tuzlama yaptı

D-100'ün Bolu Dağı kesiminde kar etkili oldu, Karayolları ekipleri tuzlama yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
D-100'ün Bolu Dağı kesiminde gece başlayan sağanak sabah kara dönüştü. Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan kar nedeniyle Karayolları ekipleri tuzlama yaptı; trafik polisleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösterdi.
Bölgede gece boyu etkili olan sağanak, sabah yerini kara bıraktı.
Kar yağışı, kara yolunun Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili oldu.
Yağış sonrasında yeşil alanlar ile ağaçların üzeri ince beyaz örtüyle kaplandı.
Karayolları ekipleri, kar yağışının başladığı saatlerden itibaren bölgede tuzlama çalışması yaptı.
Trafik polisleri, güzergahtan geçen sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA
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