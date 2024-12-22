Dağcılar, Sarıkamış Şehitlerini Anmak İçin Allahuekber Dağı'na Tırmandı - Son Dakika
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Dağcılar, Sarıkamış Şehitlerini Anmak İçin Allahuekber Dağı'na Tırmandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağı'na tırmanan dağcılar, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı etkinlikleri kapsamında şehitleri andı. Tırmanış, Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından organize edildi. Dağcılar, geceyi 2 bin 700 rakımlı alanda kamp yaparak geçirip, 22 Aralık'ta zirveye ulaştı ve burada dualar ederek şehitleri andı.

22.12.2024 16:16
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir araya gelen dağcılar, Sarıkamış Harekatı'ndaki şehitleri anmak amacıyla 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağı'na tırmandı.

Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı etkinlikleri kapsamında dağcılar, Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkıları ve Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Kars İl Temsilciliğinin ev sahipliğinde Allahuekber Dağı'nın 3 bin 180 rakımlı zirvesine tırmanış için Kars'a geldi.

Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyünde toplanan dağcılar, TDF koordinesinde "Sarıkamış Şehitlerini Anma" tırmanışı için hazırlıklarını yaptı.

Selim Belediyesince çorba ikramının ardından dün sabah tırmanışa geçen dağcılar, öğle saatlerinde 2 bin 700 rakımlı alana ulaştı.

Geceyi burada kamp yaparak geçiren dağcılar, Sarıkamış Harekatı'nın başladığı 22 Aralık'ta 3 bin 180 rakımlı zirveye ulaştı.

Yürüyüşü tamamlayan dağcılar, burada dualar ederek şehitleri andı.

Etkinliği organize eden dağcılık antrenörü Mehmet Hakkı Oğur, AA muhabirine, bugün gururlu bir gün olduğunu söyledi.

Bugünkü tırmanışın diğer tırmanışlardan anlamlı olduğunu bildiren Oğur, "Duygusu daha farklı bir tırmanış. İnsanların buraya geliş nedeni, zirveden ziyade şehitlerimizi anmak, şehitlerimizin çektiği o eziyeti ve acıyı bedenlerinde hissetmeleri. Bu nedenle biz de çok onurlu ve gururluyuz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun." diye konuştu.

Türkiye'nin farklı illerinden etkinlikte buluşan 59 katılımcıya belge verildi.

Kaynak: AA

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