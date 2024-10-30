Dakar 2026\'ya Kaykay Hazırlığı

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Kaykayın olimpiyat branşı olarak kabul edilmesinin ardından Senegalli kaykaycılar, 2026'da ülkelerinde düzenlenecek Dakar 2026 Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda derece alabilmek için çalışıyor.

Başkent Dakar'ın Ngor semtinde 2022'de kurulan ülkenin ilk kaykay parkı, neredeyse haftanın her günü genç ve çocuklarla dolup taşıyor.

Milli sporcu Moussa Mbengue'nin girişimiyle kurulan mütevazi parkta gençler, yaklaşık 2 yıl sonra düzenlenecek 2026 Gençlik Olimpiyat Oyunları'nın motivasyonuyla durmaksızın çalışıyor.

Kentleşmenin hızla devam ettiği Ngor'da apartmanlar arasında bir ara sokakta yer alan parkın, Senegalli gençler arasındaki bilinirliği de her geçen gün artıyor.

Parkın sorumlusu ve milli kaykaycı Mbengue, AA muhabirine, Dakar 2026 Gençlik Olimpiyat Oyunları hedeflerini ve parkın hikayesini anlattı.

Kaykaya 1993'te Ngor sokaklarında başladığını belirten 43 yaşındaki Mbengue, o dönem kaykayın adının dahi ülkede bilinmediğini söyledi.

Mbengue, "Gençlik yıllarımda burada yabancıların çok sık geldiği bir otelde sörf hocası olarak çalışıyordum. Gelen turistlerden birinden kaykay istedim. O da getirdi ve böylece kaykay ile ilk kez o zaman tanıştım hatta Senegal'deki ilk kaykaya ben sahip oldum diyebilirim. Kaykayı sokaklarda öğrendim ve sonrasında milli sporcu oldum." dedi.

Kaykayın olimpiyat branşı olarak kabul görmesinin ardından bu spora ilginin arttığını belirten Mbengue, 2022'de çocukluk arkadaşıyla tamamen kendi çabalarıyla ülkenin ilk kaykay parkını kurduklarını dile getirdi.

2026 Gençlik Olimpiyat Oyunları'nın Dakar'da düzenlenecek olmasıyla da parka ilginin arttığını kaydeden Mbengue, birçok ailenin çocuklarını parka getirerek kaykay alanında eğitim almasını istediğini vurguladı.

Mbengue, "Yaşları 5 ile 18 arasında değişen 67 çocuk ve gencimizi burada kendi imkanlarımızla olimpiyatlara hazırlıyoruz. Ben kaykayı sokaklarda düşe kalka öğrendim. Onlar ise çok şanslı, böyle bir parkta çalışıyorlar. Aralarında halihazırda lisanslı ve milli sporcular var. Birçoğu kaykayı bu parkta öğrendi." diye konuştu.

"Balıkçı tekneleriyle Avrupa'ya gitmek isteyen gençlere umut oluyoruz"

Parkı açtıkları günden bu yana neredeyse her gününü orada çocuklarla geçirdiğini vurgulayan Mbengue, amaçlarının olimpiyatlarda madalya almak olduğunu belirtti.

Mbengue, olimpiyat hedeflerinin dışında kaykayla birçok gence de umut olduklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu park o kadar çok gencin hayatına dokundu ki Senegal'den umudunu kesmiş gençlere, balıkçı tekneleriyle kaçak yollardan Avrupa'ya gitmek isteyen gençlere umut oluyoruz. Buraya gelip önemli bir şeyin parçası olabileceklerini hissediyorlar. Özellikle kendi mahallemdeki çocukları gençleri muhakkak buraya getiriyorum. Bir spor dalıyla profesyonel şekilde uğraşmak bu çocukları sokaklardan kurtarıyor."

Parkta eğitim alan çocuk ve gençlerin çoğunun dar gelirli ailelerden geldiğini vurgulayan Mbengue, hem parkı daha profesyonel hale getirmek hem de ekipman konusunda hala desteğe ihtiyaç duyduklarını anlattı.

Mbengue, "Bu dar gelirli ailelerden kaykay, kask ve koruyucu ekipman almalarını talep edemezsiniz. Çocukların tüm ekipmanlarını İsviçre'den bir arkadaşımla yardım toplayarak kendimiz alıyoruz. Parkı kurduk ama hala eksiğimiz çok. Tüm süreci başından beri kendi imkanlarımızla ve bağışlarla götürüyoruz. " ifadelerini kullandı.

"Kızlar da kaykay sürebilir"

Bu yıl kaykay branşında ülke şampiyonluğunu elde eden 17 yaşındaki Cherif Maleyni Samb da 2021'de sokaklarda başladığı kaykayda bu park sayesinde madalyalı bir sporcu olduğunu söyledi.

Samb, "Hedefim olimpiyatlarda ülkem adına madalya kazanmak. Her gün saatlerce çalışıyorum. 2026 olimpiyatlarında kendime inanıyorum." dedi.

Parkta antrenman yapan 16 yaşındaki Hadia Diallo ise yaşadığı mahallede erkek çocuklarının kaykay sürdüğünü gördüğünü ve kendisinin de buna merak saldığını söyledi.

Halihazırda sörf yaptığı için kaykayda hiç zorlanmadığını belirten Diallo, "Bu spora ilk başladığımda bazı ön yargılarla karşılaştım ama kimseyi dinlemedim. Kızlar da kaykay sürebilir, bu bir spor dalı. Önümde 2 yıl var. Çok çalışıp olimpiyatlarda yarışmayı istiyorum." diye konuştu.

Afrika'da düzenlenecek ilk olimpiyat

Afrika kıtası, ilk olarak 1896 yılında Yunanistan'da düzenlenen modern olimpiyatlara bugüne kadar hiç ev sahipliği yapmadı.

Mısır ve Güney Afrika'nın konuya ilişkin farklı zamanlardaki başvuruları sonuçsuz kalsa da Senegal, kıtadaki ilk olimpik organizasyona ev sahipliği yapmaya hak kazandı.

İlk olarak 2022'de Dakar'da yapılması planlan 2022 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları, 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle 2026'ya ertelendi.

Resmi adı "Dakar 2026 Gençlik Olimpiyat Oyunları" olarak değiştirilen olimpiyatlarda, 35 farklı spor dalında 244 etkinlik düzenlenecek.

Dakar da dahil toplamda 3 kentte yapılacak olimpiyatlara birçok ülkeden yaşları 15 ile 18 arasında değişen en az 4 bin 500 sporcunun katılması bekleniyor.

Ayrıca olimpiyat tarihinde ilk kez her spor dalı ve etkinlikte eşit sayıda yarışacak kadın ve erkek sporcularla tam cinsiyet eşitliğinin sağlanması hedefleniyor.